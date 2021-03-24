Михаил Ведерников наградил первых обладателей почётных званий Псковской области в сфере культуры и искусства

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил нагрудные знаки первым обладателям званий «Заслуженный работник культуры Псковской области» и «Заслуженный деятель искусств Псковской области», которые были учреждены в 2019 году.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил нагрудные знаки первым обладателям званий «Заслуженный работник культуры Псковской области» и «Заслуженный деятель искусств Псковской области», которые были учреждены в 2019 году.
Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, награждение состоялось 24 марта.
Глава региона упомянул об ограничениях, с которыми работникам культуры и искусства пришлось столкнуться во время пандемии коронавируса, и поблагодарил их за терпение. «Значительное время работники театров, музеев, библиотек были лишены возможности заниматься любимым делом и дарить радость своим зрителям и посетителям. Сегодня учреждения открыты, но работают с ограниченным числом зрителей. Однако в нынешних условиях и такой формат дорогого стоит», — подчеркнул он.
Также Михаил Ведерников отметил заинтересованность молодежи сферами культуры и искусства. «Люди выбирают эти направления работы, потому что видят, что они перспективные. Без такого честного, эмоционально открытого института наставничества, как у вас, это было бы невозможно», — отметил губернатор.
Михаил Ведерников поздравил деятелей культуры и искусства с наступающим профессиональным праздником и пожелал им скорейшего возвращения возможности собирать полные концертные залы и музеи. После он наградил первых псковичей удостоившихся региональных званий в области культуры и искусства.
Почетное звание «Заслуженный работник культуры Псковской области» получили заслуженный работник культуры РФ, художественный руководитель духового оркестра «Геликон» Псковского детского дома Александр Роор, заслуженный работник культуры РФ Валентина Зандер, заведующая отделом хранения монументальной живописи «Псково-Изборского объединенного музея-заповедника» Таисия Круглова, заслуженный работник культуры РФ, начальник отдела культуры администрации Себежского района Наталья Федорова, а также заслуженный работник культуры РФ, директор «Псковского областного центра народного творчества» Лариса Федорова.
Звания «Заслуженный деятель искусств Псковской области» были удостоены заслуженный артист РФ, артисту-вокалист ансамбля русской музыки «Псков» Псковской областной филармонии Наталья Александрова, преподаватель «Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова» Татьяна Лаптева, заслуженный артист РФ, ведущий артист-вокалист ансамбля русской музыки «Псков» Александр Либ, народный артист РФ, артист драмы высшей категории Псковского академического театра драмы Юрий Новохижин и заслуженный артист РФ, артист драмы высшей категории Псковского академического театра драмы Виктор Яковлев.
Все, кто удостоен региональных почётных званий также получили единовременное государственное пособие в размере 25 тысяч рублей.
Александру Роору была объявлена благодарность президента Российской Федерации за достигнутые успехи и многолетнюю добросовестную работу.
Почетную грамоту губернатора Псковской области получила главный хранитель музейных фондов Военно-исторического музея-заповедника Светлана Иванова и преподаватель по классу хореографии Детской школы искусств города Новосокольники Елена Кукина.
Благодарственное письмо администрации Псковской области вручили режиссеру отдела по организации досуга и самодеятельного творчества Опочецкого районного центра культуры Татьяне Архиповой, ведущему библиотекарю второго филиала Великолукской центральной городской библиотеке имени М. И. Семевского Ирине Журавлевой, а также заместителю директора по работе с детьми городской детской библиотеки имени А. Гайдара Великолукской центральной городской библиотеке имени М. И. Семевского Ларисе Терешиной.