Михаил Ведерников наградил первых обладателей почётных званий Псковской области в сфере культуры и искусства

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, награждение состоялось 24 марта.

Глава региона упомянул об ограничениях, с которыми работникам культуры и искусства пришлось столкнуться во время пандемии коронавируса, и поблагодарил их за терпение. «Значительное время работники театров, музеев, библиотек были лишены возможности заниматься любимым делом и дарить радость своим зрителям и посетителям. Сегодня учреждения открыты, но работают с ограниченным числом зрителей. Однако в нынешних условиях и такой формат дорогого стоит», — подчеркнул он.

Также Михаил Ведерников отметил заинтересованность молодежи сферами культуры и искусства. «Люди выбирают эти направления работы, потому что видят, что они перспективные. Без такого честного, эмоционально открытого института наставничества, как у вас, это было бы невозможно», — отметил губернатор.