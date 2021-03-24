Завод «Аванта» предлагает широкий ассортимент рециркуляторов для обеззараживания транспорта

Весна — время путешествий. Даже в небольшом автобусном путешествии можно получить впечатления, которые запомнятся надолго. Особенно, если транспорт комфортабельный, надежный и безопасный. Причем, учитывая эпидемиологическую обстановку, в экскурсионных автобусах важно наличие системы обеззараживания воздуха.
О здоровье маленьких и взрослых путешественников позаботился завод медицинского оборудования «Аванта». Предприятие со всей серьёзностью относится к вопросам безопасности и предлагает широкий ассортимент рециркуляторов, предназначенных для обеззараживания транспортных средств в присутствии людей.
Благодаря эффективности, компактности и привлекательному дизайну рециркуляторы могут использоваться в любом виде транспорта. В автобусах можно установить как вертикальный, так и горизонтальный рециркулятор воздуха с корпусом из металла, с бактерицидными лампами, с датчиком наработки часов УФ-лампы и пультом управления.
Принцип работы рециркулятора заключается в захвате вентиляторами воздуха внутрь, где происходит его обеззараживание с помощью излучения бактерицидных ламп; после этого чистый воздух выходит наружу, а цикл повторяется заново.
Облучатель предназначен для обеззараживания воздуха в автобусах, троллейбусах, трамваях, поездах, самолетах и т. д. Рассчитан на помещение от 20 м2 в зависимости от выбранной модели.
«Очень важно, чтобы вы могли чувствовать себя в безопасности не только дома, но и в транспорте по дороге домой, а также при поездке на школьном автобусе или в путешествии.
Рециркуляторы нашего производства дезинфицирует воздух и уничтожает 99,8% вредных микроорганизмов и вирусов», - отметила начальник отдела продаж Юлия Фёдорова.
Производство «Аванта» находится в городе Острове, улица Большая Пионерская, 45а.
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