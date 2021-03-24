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Общество

Завод «Аванта» предлагает широкий ассортимент рециркуляторов для обеззараживания транспорта

24 марта 2021 года, 14:12

Весна — время путешествий. Даже в небольшом автобусном путешествии можно получить впечатления, которые запомнятся надолго. Особенно, если транспорт комфортабельный, надежный и безопасный. Причем, учитывая эпидемиологическую обстановку, в экскурсионных автобусах важно наличие системы обеззараживания воздуха.

О здоровье маленьких и взрослых путешественников позаботился завод медицинского оборудования «Аванта». Предприятие со всей серьёзностью относится к вопросам безопасности и предлагает широкий ассортимент рециркуляторов, предназначенных для обеззараживания транспортных средств в присутствии людей.

Завод «Аванта» предлагает широкий ассортимент рециркуляторов для обеззараживания транспорта

Благодаря эффективности, компактности и привлекательному дизайну рециркуляторы могут использоваться в любом виде транспорта. В автобусах можно установить как вертикальный, так и горизонтальный рециркулятор воздуха с корпусом из металла, с бактерицидными лампами, с датчиком наработки часов УФ-лампы и пультом управления.

Принцип работы рециркулятора заключается в захвате вентиляторами воздуха внутрь, где происходит его обеззараживание с помощью излучения бактерицидных ламп; после этого чистый воздух выходит наружу, а цикл повторяется заново.

Завод «Аванта» предлагает широкий ассортимент рециркуляторов для обеззараживания транспорта

Облучатель предназначен для обеззараживания воздуха в автобусах, троллейбусах, трамваях, поездах, самолетах и т. д. Рассчитан на помещение от 20 м2 в зависимости от выбранной модели.

«Очень важно, чтобы вы могли чувствовать себя в безопасности не только дома, но и в транспорте по дороге домой, а также при поездке на школьном автобусе или в путешествии.

Рециркуляторы нашего производства дезинфицирует воздух и уничтожает 99,8% вредных микроорганизмов и вирусов», - отметила начальник отдела продаж Юлия Фёдорова.

Производство «Аванта» находится в городе Острове, улица Большая Пионерская, 45а.

Телефон/факс:

8-911-362-69-00

8 (81152) 3-65-26

E-mail:

avantain45.f@gmail.com

Офис в Москве

Адрес: 109388, Москва, ул. Гурьянова, 30, Комплекс «Серф Плаза», офис 106 

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