Завод «Аванта» предлагает широкий ассортимент рециркуляторов для обеззараживания транспорта

Весна — время путешествий. Даже в небольшом автобусном путешествии можно получить впечатления, которые запомнятся надолго. Особенно, если транспорт комфортабельный, надежный и безопасный. Причем, учитывая эпидемиологическую обстановку, в экскурсионных автобусах важно наличие системы обеззараживания воздуха. О здоровье маленьких и взрослых путешественников позаботился завод медицинского оборудования «Аванта». Предприятие со всей серьёзностью относится к вопросам безопасности и предлагает широкий ассортимент рециркуляторов, предназначенных для обеззараживания транспортных средств в присутствии людей.

Благодаря эффективности, компактности и привлекательному дизайну рециркуляторы могут использоваться в любом виде транспорта. В автобусах можно установить как вертикальный, так и горизонтальный рециркулятор воздуха с корпусом из металла, с бактерицидными лампами, с датчиком наработки часов УФ-лампы и пультом управления. Принцип работы рециркулятора заключается в захвате вентиляторами воздуха внутрь, где происходит его обеззараживание с помощью излучения бактерицидных ламп; после этого чистый воздух выходит наружу, а цикл повторяется заново.