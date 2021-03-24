Заболеваемость туберкулезом в Псковской области снизилась на 18% по сравнению с 2019 годом, сообщил главный врач Противотуберкулезного диспансера Псковской области Сергей Богатин в эфире проекта ПАИ-live 24 марта.

Он призвал современных мам не отказываться от прививки БЦЖ. На этапе ревакцинации она на 95% гарантирует, что человек не заболеет туберкулёзом. «А если и заболеешь, то в лёгких формах», - подчеркнул врач.

Кроме того, для профилактики туберкулеза необходимости вести здоровый образ жизни, реже болеть, мыть руки, обрабатывать продукты и использовать маску при походе в лечебное учреждение.

По словам Сергея Богатина, к 30-ти годам туберкулезом инфицировано все взрослое население, однако степень заболевания зависит от организма и иммунитета. Также на это влияют нервы, стрессовые ситуации, контакт с больными, заявил он и добавил, что у больных ВИЧ больше шансов заболеть.

Если человек заболел, лечение может затянуться на 3 года. «Человек, который заболел туберкулёзом, обязательно, каждый день должен принимать антибиотики, 5 антибиотиков – это суммарно где-то 15 таблеток каждый день. И не дай Бог, чтоб был пропуск, потому что это может привести к лекарствоустойчивости болезни. При ней препараты более трудно подобрать, и лечение затягивается до 2-3 года», - заметил главврач Противотуберкулезного диспансера и добавил, что весь этот период пациент должен находиться в условиях стационара.