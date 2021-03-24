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Общество

Состояние 50 братских могил и захоронений проверят в Псковской области

24 марта 2021 года, 13:44

Состояние 50 братских могил и захоронений проверят  в Псковской области, сообщает официальный Telegram-канал региона со ссылкой на комитет по охране объектов культурного наследия.

Как уточнили в ведомстве, в ближайшие восемь дней сотрудники комитета лично осмотрят воинские захоронения, чтобы оценить техническое состояние этих объектов и подготовить план по ремонтным работам. Средства на приведение могил в порядок будут выделены из федерального бюджета.

Работа проводится в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы».

В 2020 году по целевой программе были отремонтированы и приведены в порядок более 60 воинских захоронений в Псковской области.

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