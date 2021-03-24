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Происшествия / Правосудие

Почти 28 миллионов рублей задолженности по зарплате взыскали судебные приставы в Псковской области с начала года

24 марта 2021 года, 13:04

27 миллионов 894 тысячи рублей задолженности по заработной плате взыскали судебные приставы в Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального УФССП России.

Эту сумму за 2,5 месяца – с января по март 2021 года - выплатили 16 организаций региона. Многие из них подверглись аресту имущества, в том числе рабочего оборудования и транспорта.

Все средства судебные приставы-исполнители перечислили 281 человеку. Задолженность по зарплате получили жители Великих Лук, Острова, Пскова, Плюссы, Пустошки, а также рабочие из Республики Башкортостан и Ленинградской области.

Всего было окончено и прекращено 144 исполнительных производства данной категории. Еще 191 судебный приказ о взыскании задолженности по заработной плате остается на исполнении.

Взысканием задолженности по заработной плате в УФССП России по Псковской области занимается Межрайонное отделение судебных приставов по исполнению особо важных исполнительных производств. 

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