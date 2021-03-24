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Экономика / ЖКХ

В Пскове отремонтировали систему очистки сточных вод

24 марта 2021 года, 12:35

На очистных сооружениях канализации в Пскове завершился капитальный ремонт аэротенка №1. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципального предприятия города «Горводоканал».

В ходе ремонта рабочие замили аэрационную систему, установили миксеры для перемешивания иловой смеси, а в аэробные зоны аэротенка они установили биозагрузку. Стоимость выполнения работ составила 48 млн 122 тыс. 470 рублей.

В Пскове отремонтировали систему очистки сточных вод

Фото пресс-службы муниципального предприятия Пскова «Горводоканал»

Капитальный ремонт системы позволит снизить количество аварийных ситуаций, увеличить работоспособность оборудования, а также увеличить эффективность очистки сточной воды, поступающей на очистные сооружения канализации по фосфатам, и снизить концентрацию загрязняющих веществ в очищенной воде.

Работы произведены в рамках проекта «Экономически и экологически устойчивый регион Чудского озера 2» программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония 2014-2020». Мероприятия этого проекта направлены на улучшение экологии в Псково-Чудском водоеме.

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