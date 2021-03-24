Василий Осипов поручил ускорить возведение газовой котельной в Острове-3

В настоящее время строительные работы находятся в завершающей стадии. Так, газопровод Карпово — Остров-3 уже подведен к котельной. Здесь осталось завершить земляные работы.

В самом здании строители монтируют потолочные плиты. Все необходимое оборудование уже установлено. В ближайшее время планируется провести электротехнические работы, а также подключиться к газопроводу.