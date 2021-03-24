Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов поручил ускорить возведение газовой котельной в Острове-3, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.
Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов поручил ускорить возведение газовой котельной в Острове-3, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.
В настоящее время строительные работы находятся в завершающей стадии. Так, газопровод Карпово — Остров-3 уже подведен к котельной. Здесь осталось завершить земляные работы.
В самом здании строители монтируют потолочные плиты. Все необходимое оборудование уже установлено. В ближайшее время планируется провести электротехнические работы, а также подключиться к газопроводу.
Заместитель губернатора в свою очередь отметил, что работы на объекте ведутся с отставанием от графика. Он поручил подрядной организации ускорить процесс и приступить к пуско-наладочным работам не позднее 15 мая.
Новая газовая котельная в Острове-3 заменит устаревшую мазутную котельную.