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Общество

Митрополит Тихон возглавил Общественный совет при Росалкогольрегулировании

24 марта 2021 года, 10:58

Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) возглавил Общественный совет при Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ведомства.

Митрополит Тихон возглавил Общественный совет при Росалкогольрегулировании

Фото пресс-службы Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка
Митрополит Тихон возглавил Общественный совет при Росалкогольрегулировании

Фото пресс-службы Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка

23 марта в Общественной палате Российской Федерации состоялось первое заседание совета, на котором выбрали председателя – митрополита Тихона – и его заместителя. На этот пост был утвержден Владислав Спирин.

Также в ходе совета участники рассмотрели итоговый доклад о результатах деятельности Росалкогольрегулирования за 2020 год, проект публичной декларации целей и задач Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка на 2021 год, проект плана Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по реализации концепции открытости на 2021 год, отчет о реализации целей и задач публичной декларации Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка за 2020 год и отчет Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по реализации Концепции открытости за 2020 год.

Совет также  решил создать рабочую группу по профилактике пьянства и алкоголизма среди подростков и молодежи.

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