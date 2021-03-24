Митрополит Тихон возглавил Общественный совет при Росалкогольрегулировании

23 марта в Общественной палате Российской Федерации состоялось первое заседание совета, на котором выбрали председателя – митрополита Тихона – и его заместителя. На этот пост был утвержден Владислав Спирин.

Также в ходе совета участники рассмотрели итоговый доклад о результатах деятельности Росалкогольрегулирования за 2020 год, проект публичной декларации целей и задач Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка на 2021 год, проект плана Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по реализации концепции открытости на 2021 год, отчет о реализации целей и задач публичной декларации Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка за 2020 год и отчет Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по реализации Концепции открытости за 2020 год.

Совет также решил создать рабочую группу по профилактике пьянства и алкоголизма среди подростков и молодежи.