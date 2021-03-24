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Происшествия / ЧП

Для устранения утечки воды на улице Советской в Пскове понадобится несколько дней

24 марта 2021 года, 10:28

На улице Советская в Пскове произошла утечка воды, последствия которой будут устранять несколько дней. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Псковских теплосетей. 

Для устранения утечки воды на улице Советской в Пскове понадобится несколько дней

Фото пресс-службы Псковских теплосетей
Для устранения утечки воды на улице Советской в Пскове понадобится несколько дней

Фото пресс-службы Псковских теплосетей

Авария произошла у дома №21 по улице Советской. Специалисты обнаружили утечку на вводе в камеру, которая находится под землей.

«Работу усложняет и наличие уложенных на совесть бетонных плит, швы в которых заложили слоем асфальта», - уточнили в пресс-службе и добавили, что для работы понадобится отбойный молоток. Все необходимое оборудование у предприятия имеется в наличии.

Для устранения утечки воды на улице Советской в Пскове понадобится несколько дней

Фото пресс-службы Псковских теплосетей

«Мы понимаем, что многие жители города использовали улицу Советская, в качестве объезда, ведь Октябрьский проспект сейчас находится на реконструкции. Наше предприятие приносит извинения жителям и гостям нашего города за доставленные неудобства», - добавили в теплосетях. 

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