Для устранения утечки воды на улице Советской в Пскове понадобится несколько дней

На улице Советская в Пскове произошла утечка воды, последствия которой будут устранять несколько дней. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Псковских теплосетей.
На улице Советская в Пскове произошла утечка воды, последствия которой будут устранять несколько дней. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Псковских теплосетей.
Авария произошла у дома №21 по улице Советской. Специалисты обнаружили утечку на вводе в камеру, которая находится под землей.
«Работу усложняет и наличие уложенных на совесть бетонных плит, швы в которых заложили слоем асфальта», - уточнили в пресс-службе и добавили, что для работы понадобится отбойный молоток. Все необходимое оборудование у предприятия имеется в наличии.
«Мы понимаем, что многие жители города использовали улицу Советская, в качестве объезда, ведь Октябрьский проспект сейчас находится на реконструкции. Наше предприятие приносит извинения жителям и гостям нашего города за доставленные неудобства», - добавили в теплосетях.