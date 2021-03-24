Для устранения утечки воды на улице Советской в Пскове понадобится несколько дней

Авария произошла у дома №21 по улице Советской. Специалисты обнаружили утечку на вводе в камеру, которая находится под землей.

«Работу усложняет и наличие уложенных на совесть бетонных плит, швы в которых заложили слоем асфальта», - уточнили в пресс-службе и добавили, что для работы понадобится отбойный молоток. Все необходимое оборудование у предприятия имеется в наличии.