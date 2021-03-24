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Культура / Фестиваль

Более 2,5 тысяч зрителей собрал 47-й Фестиваль русской музыки в Пскове

24 марта 2021 года, 10:09

Более 2,5 тысяч зрителей собрал 47-й Фестиваль русской музыки в Пскове, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Более 2,5 тысяч зрителей собрал 47-й Фестиваль русской музыки в Пскове

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова
Более 2,5 тысяч зрителей собрал 47-й Фестиваль русской музыки в Пскове

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова
Более 2,5 тысяч зрителей собрал 47-й Фестиваль русской музыки в Пскове

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

Фестиваль стартовал 16 марта и продлился семь дней – до 23 марта. «Это были семь незабываемых дней, полные ярких впечатлений, непередаваемых эмоций, красок и впечатляющей музыки», - написал Михаил Ведерников и добавил, что на псковской сцене выступило более 200 артистов и музыкантов. 

Также глава региона отметил, что пять из семи концертов прошли с аншлагами. При этом заполняемость зала была не более 50%, в соответствии с нормами Роспотребнадзора.

Более 2,5 тысяч зрителей собрал 47-й Фестиваль русской музыки в Пскове

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

Михаил Ведерников поблагодарил Псковскую областную филармонию, Министерство культуры, автономную некоммерческую организацию «Псковконцерт» и каждый коллектив, принявший участие в фестивале.

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