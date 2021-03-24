Более 2,5 тысяч зрителей собрал 47-й Фестиваль русской музыки в Пскове

Фестиваль стартовал 16 марта и продлился семь дней – до 23 марта. «Это были семь незабываемых дней, полные ярких впечатлений, непередаваемых эмоций, красок и впечатляющей музыки», - написал Михаил Ведерников и добавил, что на псковской сцене выступило более 200 артистов и музыкантов.

Также глава региона отметил, что пять из семи концертов прошли с аншлагами. При этом заполняемость зала была не более 50%, в соответствии с нормами Роспотребнадзора.