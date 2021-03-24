За сутки коронавирус подтвердился у 73 жителей Псковской области

В Пскове (всего 12 тыс. 205) выявили 27 ковидбольных, в Великих Луках (всего 5 тыс. 876) – 14. Семь случаев коронавируса диагностировали в Островском районе (всего 1 тыс. 744), шесть - в Плюсском (всего 519) и четыре - в Псковском (всего 2 тыс. 810). В Невельском районе (всего 1 тыс. 343) заболели три человека, в Новоржевском (всего 299) – два. Всего по одному инфицированному зафиксировали в Порховском (всего 1 тыс. 96), Новосокольническом (всего 887), Опочецком (всего 879), Великолукском (всего 771), Дедовичском (всего 676), Стругокрасненском (всего 343), Куньинском (всего 324), Бежаницком (всего 324), Дновском (всего 299) и Локнянском (всего 236) районах.

С начала пандемии число заразившихся коронавирусом в Псковской области достигло 33 тыс. 886. Выздоровели от этого заболевания 22 тыс. 878 человек. В частности, за минувшие сутки из псковских медучреждений выписали 83 пациента после СOVID-19.

Умерло – 217 человек. «К сожалению, статистика пополнилась ещё тремя смертями от СОVID-19. Приношу искренние соболезнования родным», - отметил Михаил Ведерников.

Также в Псковской области зафиксировали два новых очага СOVID-19: в Туричинском доме-интернате для престарелых и инвалидов в Невельском районе и в терапевтическом отделении Островской межрайонной больницы.