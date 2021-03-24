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Общество

Правила выгула животных хотят изменить в Пскове

24 марта 2021 года, 09:21

Выгул собак в неположенных местах давно стал серьезной проблемой для Пскова. А власти Пскова именно в этот момент решили внести изменения в городские Правила благоустройства в части контроля за их нарушениями владельцами домашних животных. «АиФ-Псков» выяснил, что может измениться в результате.

Нынешние требования к владельцам четвероногих в двух словах таковы: нельзя выгуливать собак на детских площадках и в других общественных местах, хозяева обязаны убирать за своими питомцами, запрещено отпускать животное на самовыгул. Исключить эти пункты из Правил благоустройства, санитарного содержания и озеленения города Пскова, утвержденных гордумой в 2011 году, требует Контрольное управление администрации Пскова.

Связано это, по словам чиновников, с приведением Правил в соответствие с федеральным законодательством. Однако это значит, что воздействовать на безответственных владельцев собак, выгуливающих своих питомцев на детских площадках, в парковых зонах и зонах отдыха, станет уж совсем чем-то из области фантастики.

Подробности в материале «За Шарика ответишь».

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