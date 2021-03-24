Два новых очага СOVID-19 зафиксировали в Псковской области за сутки 23 марта, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Так, в Туричинском доме-интернате для престарелых и инвалидов в Невельском районе выявили шесть ковидбольных: четыре проживающих и два работника.

Второй очаг находится в терапевтическом отделении Островской межрайонной больницы. Здесь заболели девять человек: восемь пациентов и один медработник.

Таким образом, под контролем Роспотребнадзора находятся три вспышки.

Ранее очаг коронавируса выявили в Центре специального образования № 2 в Островском районе. Там коронавирус подтвердился у пяти детей и одного воспитателя.