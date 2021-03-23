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Экономика / Туризм

17 псковских гостиниц и девять туроператоров участвуют в третьем этапе кешбэка за отдых в России

23 марта 2021 года, 22:57

 17 гостиниц Псковской области и 9 туроператоров Псковской области зарегистрировались для участия в третьем этапе туристического кешбэка. Об этом проинформировала губернатора Михаила Ведерникова и. о. председателя регионального Комитета по туризму Марина Егорова, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

17 псковских гостиниц и девять туроператоров участвуют в третьем этапе кешбэка за отдых в России

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Марина Егорова отметила, что ситуация в туристической сфере в 2020 году была непростой и в Псковской области, и в стране в целом из-за действия ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса. Она поблагодарила губернатора за поддержку отрасли за счет предоставления возможности организациям получить субсидии. Финансовую помощь на общую сумму 5 млн рублей получили 30 гостиниц и 10 туроператоров.

Руководитель комитета также сообщила, что представители туротрасли в конце прошлого года привлекли в регион 11 млн рублей. В частности, четыре туристические компании стали победителями конкурса грантов. На эти средства будут построены кемпинги и модульная гостиница, создан информационный центр в Пушкинских Горах и разработано мобильное приложение «Путеводитель по объектам ЮНЕСКО.

Кроме того, Марина Егорова рассказала о разработке стратегии развития туризма в регионе. Она направлена на привлечение молодых туристов.

Губернатор и и. о. председателя комитета обсудили предложения по развитию пешеходных, велосипедных, водных и автомобильных маршрутов, которые могли бы проходить не только по Псковской области, но и по другим регионам, в том числе в  рамках проекта «Серебряное ожерелье России». Губернатор подчеркнул, что наряду с развитием маршрутов необходимо модернизировать сопутствующую инфраструктуру.

На встрече также речь шла о продвижении туристических возможностей Псковской области. Михаил Ведерников рекомендовал внедрять презентационные материалы о регионе, в том числе в видеоформате, в поездах и самолетах. В этой связи он поручил проработать вопрос с компаниями «РЖД» и «Азимут».

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