Возможности для сотрудничества обсудили псковский губернатор и Генконсул ФРГ в Санкт-Петербурге

Возможности для сотрудничества в различных сферах обсудили губернатор Псковской области Михаил Ведерников и Генеральный консул Федеративной Республики Германия в Санкт-Петербурге Стефано Вайнбергера. Встреча состоялась 23 марта, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
Стефано Вайнбергер рассказал, что Псковская область стала первым регионом, который он посетил после назначения на должность. «Это не случайно, между Германией и Псковской областью существует очень много взаимосвязей, в том числе между городами Псков, Нойс и Гера», — отметил он.
С главой региона Генконсул в первую очередь обсудил взаимодействие в социальной сфере, а в частности, в вопросах ухода за людьми с ограниченными возможностями здоровья. Михаил Ведерников отметил, что в этом направлении ведётся большая работа, действует Центр лечебной педагогики под руководством Андрея Царева, строится Социальный городок.
Стефано Вайнбергер высоко оценил деятельность организаций области, которая направлена на поддержку граждан с ограниченными возможностями здоровья. Он проинформировал о награждении орденами «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия» руководителя Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Андрея Царева и его заместителя Светланы Андреевой.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
Ещё одной темой для диалога стали торгово-экономические отношения. Михаил Ведерников обратил внимание, что товарооборот между Псковской областью и ФРГ не снизился, невзирая на ограничения, связанные с пандемией коронавируса.
Губернатор отметил, что регион мог бы презентовать немецкому бизнесу возможности особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино», которую отличает выгодное расположение, транспортная доступность и льготный налоговый режим.
Стороны обсудили возможность проведения круглого стола или дискуссионной площадки, в рамках которого представители бизнеса и органов исполнительной власти смогли бы поделиться своим опытом и обсудить перспективы сотрудничества.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
Одним из предложений губернатора также стало внедрение дистанционных форматов взаимодействия в рамках студенческого и культурного обмена. «Необходимо использовать безопасные форматы, потому что не хочется терять все многолетние наработки. У нас достаточно много интересных творческих коллективов, в том числе молодежных. В Германии, уверен, тоже. Будет правильно знакомить молодое поколение с культурой наших стран», — заявил Михаил Ведерников. А Стефано Вайнбергер, поддержав инициативу, заметил, что взаимопонимание между молодежью приводит и к взаимопониманию между государствами.
Стороны договорились об обмене предложениями со стороны Генконсульства ФРГ в Санкт-Петербурге и администрации Псковской области для их дальнейшей проработки.