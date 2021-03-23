Возможности для сотрудничества обсудили псковский губернатор и Генконсул ФРГ в Санкт-Петербурге

Возможности для сотрудничества в различных сферах обсудили губернатор Псковской области Михаил Ведерников и Генеральный консул Федеративной Республики Германия в Санкт-Петербурге Стефано Вайнбергера. Встреча состоялась 23 марта, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Стефано Вайнбергер рассказал, что Псковская область стала первым регионом, который он посетил после назначения на должность. «Это не случайно, между Германией и Псковской областью существует очень много взаимосвязей, в том числе между городами Псков, Нойс и Гера», — отметил он.

С главой региона Генконсул в первую очередь обсудил взаимодействие в социальной сфере, а в частности, в вопросах ухода за людьми с ограниченными возможностями здоровья. Михаил Ведерников отметил, что в этом направлении ведётся большая работа, действует Центр лечебной педагогики под руководством Андрея Царева, строится Социальный городок.

Стефано Вайнбергер высоко оценил деятельность организаций области, которая направлена на поддержку граждан с ограниченными возможностями здоровья. Он проинформировал о награждении орденами «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия» руководителя Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Андрея Царева и его заместителя Светланы Андреевой.