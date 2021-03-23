Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Транспорт / Инфраструктура

С 29 марта будут закрыты для транспорта три полосы на Октябрьском проспекте в Пскове

23 марта 2021 года, 20:58

С 29 марта по 1 апреля в Пскове закроют для транспорта три полосы на Октябрьском проспекте от улицы Свердлова до улицы Гоголя. Об этом сообщил глава администрации Пскова Александр Братчиков на своей странице в Instagram.

Три полосы на участке проспекта от улицы Некрасова до Октябрьской площади перекроют с 1 по 30 апреля.

Александр Братчиков заверил, что полностью останавливать движение на время ремонта на Октябрьском проспекте не будут.

Также он отметил, что на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения 23 марта было принято решение установить временную автобусную остановку на время закрытия для транспорта улицы Леона Поземского. Она появится у дома № 1 по проспекту Энтузиастов.

«Обращаюсь к жителям города Пскова с просьбой проявить терпение и планировать свои поездки как на личном, так и на общественном транспорте заранее», - заявил Александр Братчиков.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

17 псковских гостиниц и девять туроператоров участвуют в третьем этапе кешбэка за отдых в России
Возможности для сотрудничества обсудили псковский губернатор и Генконсул ФРГ в Санкт-Петербурге
Новое оборудование для удаления опухолей апробируют в Псковской области
Федеральные трассы в Псковской области готовы к весеннему паводку
В Пушкинских Горах может появиться новый апарт-отель
Информационный ресурс «Инвестициям барьеров нет» создают в Псковской области
Около 23 тысяч жителей Псковской области привились первым компонентом вакцины от COVID-19
Новый детский сад «Конфетка» открылся в Великих Луках
В 23 псковских школах открылись оздоровительные лагеря

Комментарии

Авторизация
No comments
Полярный экспресс

Транспорт / Автопарк
14 января 15:54

Полярный экспресс

5 советов автолюбителям, как пережить морозы
Зелененький он был

Транспорт / Автопарк
28 сентября 17:54

Зелененький он был

Небывалая партия автобусов поступит в регион до конца года
ОСАГО без техосмотра во время карантина

Транспорт / Автопарк
16 июня 13:27

ОСАГО без техосмотра во время карантина

Как оформить электронный полис ОСАГО без диагностической карты и техосмотра онлайн?