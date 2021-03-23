С 29 марта будут закрыты для транспорта три полосы на Октябрьском проспекте в Пскове

С 29 марта по 1 апреля в Пскове закроют для транспорта три полосы на Октябрьском проспекте от улицы Свердлова до улицы Гоголя. Об этом сообщил глава администрации Пскова Александр Братчиков на своей странице в Instagram.

Три полосы на участке проспекта от улицы Некрасова до Октябрьской площади перекроют с 1 по 30 апреля.

Александр Братчиков заверил, что полностью останавливать движение на время ремонта на Октябрьском проспекте не будут.

Также он отметил, что на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения 23 марта было принято решение установить временную автобусную остановку на время закрытия для транспорта улицы Леона Поземского. Она появится у дома № 1 по проспекту Энтузиастов.

«Обращаюсь к жителям города Пскова с просьбой проявить терпение и планировать свои поездки как на личном, так и на общественном транспорте заранее», - заявил Александр Братчиков.