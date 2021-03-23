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Общество / Здоровье

Новое оборудование для удаления опухолей апробируют в Псковской области

23 марта 2021 года, 20:03

В Псковской области апробируют новое оборудование для удаления онкологических опухолей. Первым новую для региона аппаратуру применил заместитель главного врача по хирургии областной клинической больницы, депутат регионального парламента, региональный координатор партпроекта «Единой России» «Здоровое будущее» Игорь Дитрих, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Новое оборудование для удаления опухолей апробируют в Псковской области

Фото пресс-службы Псковского областного Собрания
Новое оборудование для удаления опухолей апробируют в Псковской области

Фото пресс-службы Псковского областного Собрания
Новое оборудование для удаления опухолей апробируют в Псковской области

Фото пресс-службы Псковского областного Собрания

Врач уже провёл две операции с использованием современной лапароскопической стойки. Одной из пациенток стала 58-летняя женщина, которой удалили злокачественную опухоль кишечника.

Как отметил Игорь Дитрих, такие операции эндоскопическим способом выполняются в областной больнице регулярно, новшество же в том, что новое оборудование позволяет ввести специальное контрастное вещество, которое даёт возможность визуализировать пути кровотока, лимфооттока и лимфоузлов, где предположительно могут быть метастазы. В результате хирург в специальном освещении чётко видит, какую зону пораженного органа необходимо удалить.

Врач заявил, что такая методика повышает качество оперативного вмешательства и даёт практически 100% результат удаления всех опухолевых клеток. «Если в дальнейшем пациенту потребуется дополнительное лечение в онкодиспансере в виде лучевой или химиотерапии, то его шанс на излечивание резко увеличивается», - пояснил Игорь Дитрих.

Лапароскопическую стойку больнице предоставил один из ведущих мировых производителей медицинского оборудования. Тестировать врачи будут её в течение месяца и, если за этот период станет очевидно, что медучреждение нуждается в таком оборудовании, то будет подготовлено соответствующее обращение в областной комитет по здравоохранению. Применять стойку можно не только для лечения онкобольных, но и при других операциях, например, в области торакальной хирургии и урологии. 

«С этим оборудованием мы знакомились на всевозможных выставках и мастер-классах, когда выезжали за пределы области, но сами на практике его не применяли. Сейчас своими руками всё испробуем и сделаем выводы. Кстати, от производства аппарата и выхода его на мировой рынок до апробации в нашей больнице прошло всего три года, это очень быстро», - заключил Игорь Дитрих.

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