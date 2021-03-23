Новое оборудование для удаления опухолей апробируют в Псковской области

Врач уже провёл две операции с использованием современной лапароскопической стойки. Одной из пациенток стала 58-летняя женщина, которой удалили злокачественную опухоль кишечника.

Как отметил Игорь Дитрих, такие операции эндоскопическим способом выполняются в областной больнице регулярно, новшество же в том, что новое оборудование позволяет ввести специальное контрастное вещество, которое даёт возможность визуализировать пути кровотока, лимфооттока и лимфоузлов, где предположительно могут быть метастазы. В результате хирург в специальном освещении чётко видит, какую зону пораженного органа необходимо удалить.

Врач заявил, что такая методика повышает качество оперативного вмешательства и даёт практически 100% результат удаления всех опухолевых клеток. «Если в дальнейшем пациенту потребуется дополнительное лечение в онкодиспансере в виде лучевой или химиотерапии, то его шанс на излечивание резко увеличивается», - пояснил Игорь Дитрих.

Лапароскопическую стойку больнице предоставил один из ведущих мировых производителей медицинского оборудования. Тестировать врачи будут её в течение месяца и, если за этот период станет очевидно, что медучреждение нуждается в таком оборудовании, то будет подготовлено соответствующее обращение в областной комитет по здравоохранению. Применять стойку можно не только для лечения онкобольных, но и при других операциях, например, в области торакальной хирургии и урологии.

«С этим оборудованием мы знакомились на всевозможных выставках и мастер-классах, когда выезжали за пределы области, но сами на практике его не применяли. Сейчас своими руками всё испробуем и сделаем выводы. Кстати, от производства аппарата и выхода его на мировой рынок до апробации в нашей больнице прошло всего три года, это очень быстро», - заключил Игорь Дитрих.