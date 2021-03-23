Федеральные трассы в Псковской области готовы к весеннему паводку

Дорожные службы подготовили федеральные трассы в Псковской области к прохождению весеннего паводка, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

В частности, утверждён План мероприятий по защите федеральных дорог и искусственных сооружений на них в период прохождения паводка, подрядные организации разработали графики дежурства групп оперативного реагирования. Они будут по очереди контролировать потенциально опасные места. Всего на федеральной сети дорог в Псковской области насчитывается 26 опасных участков протяженностью 5,64 км.

В настоящее время дорожники продолжают очистку водопропускных труб, водоотводных лотков и обочин. Кроме того, организован мониторинг паводковой ситуации и патрулирование участков дорог

Для предупреждения и ликвидации возможных ЧС подрядные организации заготовили 1080 кубометров инертных материалов. К работе готовы приступить 17 бригад общей численностью 217 человек и 202 единицы дорожной спецтехники.

В ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сформирована противопаводковая комиссия из числа руководящего состава ФКУ, а также организовано взаимодействие с Госавтоинспекцией и МЧС. Кроме того, Управление отслеживает ситуацию по гидрометеорологической информации о состоянии водных объектов, обзору гидрологических условий и прогнозу на ближайшие дни.