В Пушкинских Горах может появиться новый апарт-отель

Совет по инвестициям Псковской области поддержал создание в Пушкинских Горах гостиничного комплекса, сообщили «Псковской правде» в администрации региона. Инвестиционный проект организации «Изборск-Парк» рассмотрели в ходе заседания, которое состоялось под председательством губернатора Михаила Ведерникова 23 марта.

Исполнительный директор компании Дмитрий Блицын отметил, что в поселке планируется построить девять двухэтажных домов, в которых разместятся 18 номеров. Объем инвестиций составит порядка 100 млн рублей. Проект планируется реализовать за 2 года.

Михаил Ведерников положительно оценил инициативу создания гостиничного комплекса в одном из самых популярных туристических мест Псковской области. Он отметил, что в Пушкинских Горах имеются проблемы с качеством гостиничной инфраструктуры, а также объемом номерного фонда.

Глава региона также призвал участников Совета к созданию комфортных условий, для инвесторов которые хотят реализовывать свои проекты в области гостеприимства.