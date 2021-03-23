Информационный ресурс «Инвестициям барьеров нет» создают в Псковской области

Совет по инвестициям поддержал создание ресурса «Инвестициям барьеров нет» в Псковской области, сообщили «Псковской правде» в администрации региона. Соответствующий вопрос обсуждался в ходе заседания, которое состоялось под председательством губернатора Михаила Ведерникова 23 марта.

Этот портал разработан для преодоления административных барьеров во взаимодействии органов исполнительной власти и представителей бизнес-сообщества.

По словам генерального директора Агентства инвестиционного развития Псковской области Вячеслава Федюнина, на онлайн-площадке инвесторы смогут консультироваться у специалистов по вопросам земельных и имущественных отношений, тарифному регулированию, субсидированию, лицензированию и так далее. «Список тем и направлений будет расширяться исходя из вопросов инвесторов и компетенции профильных специалистов и организаций», — добавил Вячеслав Федюнин.

Михаил Ведерников, в свою очередь, призвал руководство регионального Агентства инвестиционного развития ускорить процесс внедрения нового ресурса, а также рекомендовал учесть опыт других регионов.