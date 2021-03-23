Информационный ресурс «Инвестициям барьеров нет» создают в Псковской области

Совет по инвестициям поддержал создание ресурса «Инвестициям барьеров нет» в Псковской области, сообщили «Псковской правде» в администрации региона. Соответствующий вопрос обсуждался в ходе заседания, которое состоялось под председательством губернатора Михаила Ведерникова 23 марта.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
Этот портал разработан для преодоления административных барьеров во взаимодействии органов исполнительной власти и представителей бизнес-сообщества.
По словам генерального директора Агентства инвестиционного развития Псковской области Вячеслава Федюнина, на онлайн-площадке инвесторы смогут консультироваться у специалистов по вопросам земельных и имущественных отношений, тарифному регулированию, субсидированию, лицензированию и так далее. «Список тем и направлений будет расширяться исходя из вопросов инвесторов и компетенции профильных специалистов и организаций», — добавил Вячеслав Федюнин.
Михаил Ведерников, в свою очередь, призвал руководство регионального Агентства инвестиционного развития ускорить процесс внедрения нового ресурса, а также рекомендовал учесть опыт других регионов.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
Глава региона сообщил Совету, что инвестиционная комиссия и Совет по инвестициям объединяются в единый консультационный орган, задача которого состоит в анализе и сопровождении инвестпроектов в Псковской области.
Участники совещания также обсудили новый порядок работы Агентства в режиме «одного окна» и одобрили регламент, устанавливающий принципы и сроки взаимодействия органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и Агентства при реализации инвестиционных проектов.