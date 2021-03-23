Около 23 тысяч жителей Псковской области привились первым компонентом вакцины от COVID-19, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона. Полностью завершили вакцинацию более 16 тысяч человек.
Всего в Псковскую область поставлено более 24,5 тысяч доз препарата «Гам-Ковид-Вак». В частности, 1,2 тыс. доз передали в регион накануне.
На вакцинацию от COVID-19 необходимо записываться по номеру единой службы «122» или по номерам колл-центров, телефонов регистратур поликлиник, при личном посещении, а также с помощью портала «Госуслуги».
Привиться от коронавирусной инфекции можно во всех муниципалитетах региона. Услуга является бесплатной. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис.