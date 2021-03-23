Новый детский сад «Конфетка» открылся в Великих Луках

В Великих Луках открылся новый корпус детского сада №26 на улице Первомайской, сообщает газета «Великолукская Правда Новости».
В Великих Луках открылся новый корпус детского сада №26 на улице Первомайской, сообщает газета «Великолукская Правда Новости».
Садик под названием «Конфетка» имеет свой индивидуальный стиль. «Интерьер, мебель и уникальное интерактивное оборудование ориентированы на главных жителей – детей. Мы очень старались создать для них атмосферу уюта, радости, комфорта – то, что лежит в основе счастливого детства», - подчеркнула заведующая детским садом №26, депутат Великолукской городской Думы Ирина Мозговкина.
В новом учреждении оборудовали мультстудию, которая позволяет создавать анимацию, музыкальный и спортивный залы. Здесь установлена самое современное оборудование. В частности, для занятия спортом дети могут использовать интерактивный пол, а в группах установлены интерактивные столы с большим выбором развивающих игр.
Дошкольное учреждения построено в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» нацпроекта «Демография». В реализации проекта участвовали представители подрядной организации, профильные комитеты администрации города, депутаты Великолукской думы, а также коллектив учреждения.
«Средства на его строительство получены при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, который уделяет развитию нашего города серьезное внимание», - отметил первый заместитель главы города Сергей Гусев.