Новый детский сад «Конфетка» открылся в Великих Луках

Садик под названием «Конфетка» имеет свой индивидуальный стиль. «Интерьер, мебель и уникальное интерактивное оборудование ориентированы на главных жителей – детей. Мы очень старались создать для них атмосферу уюта, радости, комфорта – то, что лежит в основе счастливого детства», - подчеркнула заведующая детским садом №26, депутат Великолукской городской Думы Ирина Мозговкина.

В новом учреждении оборудовали мультстудию, которая позволяет создавать анимацию, музыкальный и спортивный залы. Здесь установлена самое современное оборудование. В частности, для занятия спортом дети могут использовать интерактивный пол, а в группах установлены интерактивные столы с большим выбором развивающих игр.