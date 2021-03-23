Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Образование

Новый детский сад «Конфетка» открылся в Великих Луках

23 марта 2021 года, 16:01

В Великих Луках открылся новый корпус детского сада №26 на улице Первомайской, сообщает газета «Великолукская Правда Новости».

Новый детский сад «Конфетка» открылся в Великих Луках

Фото газеты «Великолукская Правда Новости»

Садик под названием «Конфетка» имеет свой индивидуальный стиль. «Интерьер, мебель и уникальное интерактивное оборудование ориентированы на главных жителей – детей. Мы очень старались создать для них атмосферу уюта, радости, комфорта – то, что лежит в основе счастливого детства», - подчеркнула заведующая детским садом №26, депутат Великолукской городской Думы Ирина Мозговкина.

В новом учреждении оборудовали мультстудию, которая позволяет создавать анимацию, музыкальный и спортивный залы. Здесь установлена самое современное оборудование. В частности, для занятия спортом дети могут использовать интерактивный пол, а в группах установлены интерактивные столы с большим выбором развивающих игр.  

Новый детский сад «Конфетка» открылся в Великих Луках

Фото газеты «Великолукская Правда Новости»
Новый детский сад «Конфетка» открылся в Великих Луках

Фото газеты «Великолукская Правда Новости»
Новый детский сад «Конфетка» открылся в Великих Луках

Фото газеты «Великолукская Правда Новости»
Новый детский сад «Конфетка» открылся в Великих Луках

Фото газеты «Великолукская Правда Новости»

Дошкольное учреждения построено в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» нацпроекта «Демография». В реализации проекта участвовали представители подрядной организации, профильные комитеты администрации города, депутаты Великолукской думы, а также коллектив учреждения.

«Средства на его строительство получены при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, который уделяет развитию нашего города серьезное внимание», - отметил первый заместитель главы города Сергей Гусев.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Федеральные трассы в Псковской области готовы к весеннему паводку
В Пушкинских Горах может появиться новый апарт-отель
Информационный ресурс «Инвестициям барьеров нет» создают в Псковской области
Около 23 тысяч жителей Псковской области привились первым компонентом вакцины от COVID-19
В 23 псковских школах открылись оздоровительные лагеря
106 учеников переведены на дистанционное обучение из-за COVID-19 в Псковской области
Модернизация продлит срок службы свалки в Гдовском районе
Более 300 литров нелегального алкоголя изъяли полицейские из кафе в Порхове
Дороги к восьми социально значимым объектам Псковской области отремонтируют по нацпроекту БКАД

Комментарии

Авторизация
No comments
Весеннее обострение

Общество / Здоровье
23 марта 16:15

Весеннее обострение

Почему закладывает нос на улице?
Жизнь в картинках

Общество / Знай наших!
23 марта 11:08

Жизнь в картинках

Иллюстрации псковской художницы украшают издания по всему миру
Экосуббота прошла в Пскове

Общество / Экология
22 марта 18:00

Экосуббота прошла в Пскове

«Экосуббота» — это не просто разовые акции, это постоянный контроль за территорией, за средой обитания