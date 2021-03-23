В 23 псковских школах открылись оздоровительные лагеря

В 23 школах Пскова на время весенних каникул открылись пришкольные оздоровительные лагеря, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации города.

Ежедневно – с 22 по 30 марта – в лагерях будет работать «Всероссийский корпус спасателей», который будет консультировать учеников по вопросам безопасности на водоёмах в весенний период.

23 и 24 марта для детей организованы презентационные занятия по общеразвивающей программе «Безопасное колесо». Они пройдут в Псковском педагогическом комплексе.

Еще один день в лагерях посвятят вопросам безопасности дорожного движения

В настоящее время пришкольные лагеря посещает почти тысяча псковских школьников.