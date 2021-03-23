Модернизация продлит срок службы свалки в Гдовском районе

Правила содержания мусорных полигонов в России ужесточились, в связи с этим многие свалки оказались вне закона. Мусорная свалка в Гдовском районе не исключение: символическое ограждение, нет весового и радиационного контроля, нет водоотведения — стоки попадают в окружающую среду.

Как сообщает Псковское агентство информации, сделать из этого объекта полигон будет стоить около 20 млн рублей. Заняться приведением полигона в порядок должен либо собственник - районная администрация, либо арендатор — регоператор по обращению с ТКО.

Если ничего не сделать со свалкой сейчас, то первая же проверка приведет к штрафам и закрытию полигона до устранения нарушений.

Ранее заместитель генерального директора «Института проектирования и экологии» в Санкт-Петербурге Леонид Шимарек сообщил, что все объекты по размещению и утилизации отходов, не соответствующие новому законодательству, будут закрыты к 2024 году.