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Происшествия / Преступление

Более 300 литров нелегального алкоголя изъяли полицейские из кафе в Порхове

23 марта 2021 года, 13:09

Более 300 литров алкогольной продукции изъяли полицейские в Порхове, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Более 300 литров нелегального алкоголя изъяли полицейские из кафе в Порхове

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

22 марта в одном из кафе на проспекте Ленина правоохранительные органы выявили факты незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. Они установили, что водку, коньяк и вино здесь продают без документов, подтверждающих легальность их производства и оборота.

Кроме того, в заведении реализовывали алкогольную продукцию без вскрытия потребительской тары.

Более 300 литров нелегального алкоголя изъяли полицейские из кафе в Порхове

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

Из незаконного оборота изъято более 200 литров водки и около 50 литров коньяка. В настоящее время полиция проводит административное расследование по признакам правонарушения, предусмотренного частями 2 и 3 статьи 14.16 КоАП РФ.

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