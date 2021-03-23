Более 300 литров нелегального алкоголя изъяли полицейские из кафе в Порхове

Более 300 литров алкогольной продукции изъяли полицейские в Порхове, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

22 марта в одном из кафе на проспекте Ленина правоохранительные органы выявили факты незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. Они установили, что водку, коньяк и вино здесь продают без документов, подтверждающих легальность их производства и оборота.

Кроме того, в заведении реализовывали алкогольную продукцию без вскрытия потребительской тары.