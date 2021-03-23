Дороги к восьми социально значимым объектам Псковской области отремонтируют по нацпроекту БКАД

Дороги к восьми социально значимым объектам Псковской области отремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021 году. Всего будет приведено в порядок около 6 км, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству.

В Пскове планируется отремонтировать три участка: улицу Алтаева, на которой расположены отделение Псковской детской городской поликлиники и школа № 22, улицу Чудскую, где находится Наркологический диспансер Псковской области, площадь Ленина, к которой прилегает Псковский государственный университет, участок улицы Инженерной, который ведет к поликлинике № 3.

Еще один объект находится в городе Остров. Здесь приведут в нормативное состояние переулок Горный, который является одним из подъездов к Островской межрайонной больнице.

В список объектов нацпроекта вошли улица Школьная в деревне Лавры Печорского района, на которой расположена Лавровская средняя общеобразовательная школа, и улица № 1 в деревне Залесье, где находится детский сад «Колосок».

В Псковском районе восстановят участок дороги Подосье — Заровенье (Камно). Она станет подъездом к массиву земельных участков для многодетных семей.

На перечисленных объектах заменят асфальтобетонное покрытие, бортовые камни, а также отремонтируют тротуары, восстановят зеленую зону и повысят безопасность дорожного движения.

Всего в 2021 году по нацпроекту БКАД планируется отремонтировать около 193,7 км дорог Псковской области: 175 км региональных дорог и около 19 км Псковской городской агломерации. В частности, в порядок приведут 29,5 км трассы Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп — Куземкино — Краколье, 19 км – трассы Великие Луки — Усвяты, 14 км — трассы Пушкинские Горы — Локня 10,6 км — трассы Порхов — Успенье и 11,8 км - дороги Опочка — Красногородск — граница с Латвийской Республикой. Финансирование нацпроекта с учетом дополнительных средств федерального бюджета составляет 3,667 млрд рублей.