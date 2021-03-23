Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Транспорт / Инфраструктура

Дороги к восьми социально значимым объектам Псковской области отремонтируют по нацпроекту БКАД

23 марта 2021 года, 12:49

Дороги к восьми социально значимым объектам Псковской области отремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021 году. Всего будет приведено в порядок около 6 км, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству. 

Дороги к восьми социально значимым объектам Псковской области отремонтируют по нацпроекту БКАД

Фото пресс-службы администрации Псковской области

В Пскове планируется отремонтировать три участка: улицу Алтаева, на которой расположены отделение Псковской детской городской поликлиники и школа № 22, улицу Чудскую, где находится Наркологический диспансер Псковской области,  площадь Ленина, к которой прилегает Псковский государственный университет, участок улицы Инженерной, который ведет к поликлинике № 3.

Еще один объект находится в городе Остров. Здесь приведут в нормативное состояние переулок Горный, который является одним из подъездов к Островской межрайонной больнице.

В список объектов нацпроекта вошли улица Школьная в деревне Лавры Печорского района, на которой расположена Лавровская средняя общеобразовательная школа, и улица № 1 в деревне Залесье, где находится детский сад «Колосок».

В Псковском районе восстановят участок дороги Подосье — Заровенье (Камно). Она станет подъездом к массиву земельных участков для многодетных семей.

На перечисленных объектах заменят асфальтобетонное покрытие, бортовые камни, а также отремонтируют тротуары, восстановят зеленую зону и повысят безопасность дорожного движения.

Всего в 2021 году по нацпроекту БКАД планируется отремонтировать около 193,7 км дорог Псковской области: 175 км региональных дорог и около 19 км Псковской городской агломерации. В частности, в порядок приведут 29,5 км трассы Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп — Куземкино — Краколье, 19 км – трассы Великие Луки — Усвяты, 14 км — трассы Пушкинские Горы — Локня 10,6 км — трассы Порхов — Успенье и 11,8 км - дороги Опочка — Красногородск — граница с Латвийской Республикой. Финансирование нацпроекта с учетом дополнительных средств федерального бюджета составляет 3,667 млрд рублей.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Федеральные трассы в Псковской области готовы к весеннему паводку
В Пушкинских Горах может появиться новый апарт-отель
Информационный ресурс «Инвестициям барьеров нет» создают в Псковской области
Около 23 тысяч жителей Псковской области привились первым компонентом вакцины от COVID-19
Новый детский сад «Конфетка» открылся в Великих Луках
В 23 псковских школах открылись оздоровительные лагеря
106 учеников переведены на дистанционное обучение из-за COVID-19 в Псковской области
Модернизация продлит срок службы свалки в Гдовском районе
Более 300 литров нелегального алкоголя изъяли полицейские из кафе в Порхове

Комментарии

Авторизация
No comments
Полярный экспресс

Транспорт / Автопарк
14 января 15:54

Полярный экспресс

5 советов автолюбителям, как пережить морозы
Зелененький он был

Транспорт / Автопарк
28 сентября 17:54

Зелененький он был

Небывалая партия автобусов поступит в регион до конца года
ОСАГО без техосмотра во время карантина

Транспорт / Автопарк
16 июня 13:27

ОСАГО без техосмотра во время карантина

Как оформить электронный полис ОСАГО без диагностической карты и техосмотра онлайн?