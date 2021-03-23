Еще три ковидпациента скончались в Псковской области, сообщает официальный Telegram-канал региона. Число смертей от этого заболевания достигло 217 человек.

С начала пандемии подтвердилось 33 тыс. 813 случаев COVID-19. В частности, 22 марта инфекцию выявили у 63 человек.

Только 12 жителей Псковской области выздоровели от коронавируса за минувшие сутки. Всего от этого заболевания излечились 22 тыс. 795 человек.

Ранее глава региона Михаил Ведерников сообщил, что в псковских медучреждениях свободно более 20% коечного фонда для ковидбольных.