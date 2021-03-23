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Общество / Коммуналка

Услуга по обращению с бытовыми отходами в Псковской области стоит меньше, чем в среднем по стране

23 марта 2021 года, 11:31

Услуга по обращению с бытовыми отходами в Псковской области стоит меньше, чем в среднем по стране. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на заместителя генерального директора Института проектирования и экологии в Санкт-Петербурге Леонида Шимарека.

«В вашем регионе сегодня вы платите немного. Но и регион у вас не самый богатый с точки зрения доходов населения», - отметил Леонид Шимарек.

Однако, по его словам, безопасное для экологии обращение с бытовыми отходами стоит дорого. Цена складывается из-за необходимости приобретать сложное дорогое оборудование. 

Тем не менее, при грамотном построении этот бизнес в части переработки отходов  может стать прибыльным. «Почему люди стремятся в этот бизнес: здесь есть гарантии, потому что это коммунальная услуга, есть гарантия возврата средств. При правильном построении это прибыльный бизнес на долгие годы, но его надо правильно и хорошо построить», - подчеркнул Леонид Шимарек.

Кроме того, он рассказал, что в России вводится ответственность производителя за утилизацию произведённой упаковки. Эксперт напомнил, что в Европе подобная практика существует уже давно и довольно успешно. 

Ранее Леонид Шимарек заявил, что все свалки России должны закрыться к 2024 году. 

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