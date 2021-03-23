Темпы роста цен на фрукты и овощи снизились в Псковской области, сообщили «Псковской правде» в региональном отделении Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

В феврале годовая инфляция в Псковской области увеличилась до 5,9%, хотя месяцем ранее она составляла 5,3%. Такое влияние на инфляцию в регионе и в стране оказали временные факторы, в том числе рост издержек, связанный с превышением спроса над предложением отдельных товаров, а также отложенные эффекты от ослабления рубля в прошлом году.

«В Псковской области в феврале произошло заметное замедление темпов роста цен на плодоовощную продукцию. Годовой рост цен на яблоки и апельсины в регионе ниже, чем в целом по стране. Лимоны подешевели на 16%, а виноград на 3%», - отметил управляющий отделением Псков Банка России Сергей Савин.

По его словам, местные сельхозпроизводители способствовали снижению темпов роста цен на помидоры и огурцы: в середине февраля – начале марта они собрали первые урожаи. Соответственно, увеличилось предложение и расширился ассортимент овощей, добавил Сергей Савин.

Уменьшение прироста цен на услуги также повлияло на сдерживание темпов инфляции в регионе. В январе этот показатель был равен 2,5%, в феврале - уменьшился до 2,1%.

Так, из-за оптимизации тарифных линеек мобильными операторами снизилась стоимость минимального пакета услуг. Кроме того, упали цены на путевки в санатории. Это случилось из-за низкого спроса на санаторно-оздоровительные услуги во время пандемии.