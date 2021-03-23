Новые заражённые СOVID-19 выявлены в двух городах и 13 районах Псковской области

Так, в Пскове (всего 12 тыс. 178) добавилось 25 ковидбольных, в Великих Луках (всего 5 тыс. 862) – восемь. По четыре человека заболели в Псковском (всего 2 тыс. 806) и Островском (всего 1 тыс. 737) районах, по три - в Невельском (всего 1 тыс. 340), Порховском (всего 1 тыс. 95), Гдовском (всего 464) и Стругокрасненском (всего 342). В Новосокольническом (всего 886), Великолукском (всего 770) и Пушкиногорском (всего 302) диагностировали всего по два случая коронавируса, в Себежском (всего 533), Пустошкинском (всего 298), Красногородском (всего 196) и Усвятском (всего 142) – по одному.

Всего за минувшие сутки зафиксировано 63 новых случая СOVID-19 при 12 выздоровевших. Таким образом, с начала пандемии заразились 33 тыс. 813 человек, а выздоровели - 22 тыс. 795. Умерли 214 человек.

В псковских медучреждениях свободно более 20% коечного фонда для ковидбольных, отметил Михаил Ведерников.

Также он добавил, что поставки вакцины от COVID-19 возобновляются: в Псковскую область поступило 1200 доз. «Записаться на прививку проще всего по номеру 122 или через портал «Госуслуги». Защитите себя и своих близких!» - отметил глава региона.