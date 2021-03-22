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Экономика

Почти 70 млн рублей получили псковские предприятия

22 марта 2021 года, 22:14

Почти 70 млн рублей получили псковские предприятия. Как сообщает Telegram Псковской области, средства получен в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Участниками программы стали 27 предприятий малого и среднего бизнеса.

Сумма микрозайма – от 30 тыс до 5 млн рублей, низкая годовая процентная ставка от 4,5%, гибкий график платежей.

В прошлом году микрозайм получили 181 субъект МСП региона на общую сумму 411,5 млн руб.

Более подробную информацию по поддержке МСП можно получить на сайте «Мой бизнес».

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