Почти 70 млн рублей получили псковские предприятия. Как сообщает Telegram Псковской области, средства получен в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Участниками программы стали 27 предприятий малого и среднего бизнеса.

Сумма микрозайма – от 30 тыс до 5 млн рублей, низкая годовая процентная ставка от 4,5%, гибкий график платежей.

В прошлом году микрозайм получили 181 субъект МСП региона на общую сумму 411,5 млн руб.

Более подробную информацию по поддержке МСП можно получить на сайте «Мой бизнес».