Бюджетникам Псковской области будет доступна ипотека под 3,99%. Подписано соглашение между администрацией Псковской области и ПАО «Промсвязьбанк», сообщили в пресс-службе администрации региона.

Согласно соглашение ипотеку под 3,99% смогут получить работники государственных и муниципальных бюджетных организаций региона, получающих заработную плату на карты «Промсвязьбанка».

По словам председателя банка Петра Фрадкова, Промсвязьбанк уделяет особое внимание вопросу продвижения доступных ипотечных кредитов в регионах России, особенно для сотрудников бюджетной сферы, госучреждений, предприятий ОПК и Министерства обороны.

«Одним из наиболее эффективных инструментов стало внедрение механизма снижения ставки по ипотеке с использованием мер государственной поддержки. С помощью программы «Семейная ипотека» можно не только оформить новый кредит, но и рефинансировать действующий под минимальный процент», - отметил он.

Губернатор Псковской области отметила, что банк уже выручал регион по время пандемии коронавируса. Кредит получили предприятия малого и среднего бизнеса.

Предполагается, что сторон будут сотрудничать при реализации крупных инфраструктурных проектов в промышленной сфере, а также в сферах жилищного строительства, образования.