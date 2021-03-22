Либ и Александрова получили звание «Заслуженный деятель искусств Псковской области»

Вокалистам ансамбля русской музыки «Псков» Псковской областной филармонии Александру Либу и Наталье Александровой присвоено звание «Заслуженный деятель искусств Псковской области». Об этом сообщили «Псковской правде» в пресс-службе театрально-концертной дирекции региона.

Звание присвоено Указом губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за сохранение, развитие и популяризацию российской культуры и искусства на территории региона.

Заслуженный артист России, вокалист ансамбля русской музыки «Псков» Псковской областной филармонии Александр Либ начинал свою карьеру солистом-вокалистом ВИА «Говорящие гитары», «Чудное мгновенье», «Каскад», был участником ансамбля «Гусляры» Псковской областной филармонии. Более 30 лет являлся художественным руководителем ансамбля «Псков». Александр Либ награжден правительственными наградами, имеет Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 1 и 2 степеней.

Вокалистка ансамбля русской музыки «Псков» Наталья Александрова также является заслуженной артисткой России. Она работает в ансамбле с момента его основания. Она исполняет русские песни, русские и цыганские романсы, духовные песнопения, лирические ретро-шлягеры, песни военных лет, джазовые композиции и озорные частушки.