По итогам зимы Псковская область оказалась на 55 месте экологического рейтинга

Псковская область оказалась на 55 месте экологического рейтинга по итогам зимы 2020-го — 2021-го годов. Соответствующие данные 22 марта опубликовала Общероссийская общественная организации «Зеленый патруль».

По сравнению с предыдущим рейтингом Псковская область потеряла всего одну позицию. Среди субъектов Северо-Западного федерального округа регион занял 9 место. Лучший результат в СЗФО оказался у Санкт-Петербурга, а Калининградская область стала аутсайдером.

В тройку лидеров по России вошли Тамбовская и Белгородская области, а также Республика Алтай. На последних строчках рейтинга находятся Красноярский край, Омская и Иркутская области.

Рейтинг составлен на основе сообщений органов власти, общественных организаций, хозяйствующих субъектов, СМИ и граждан. Эксперты общественной организации оценили события по трём направлениям: экосфера (природный индекс), техносфера (промышленно-экологический индекс) и социум (социально-экологический индекс).

По словам председателя Правления «Зеленого патруля», заместителя председателя Общественного совета Росприроднадзора РФ Андрея Нагибина, зимой произошло множество аварийных ситуаций на различных объектах, превышений норм загрязнения воздуха и водоемов, а также взысканиями Росприроднадзором ущерба с нарушителей. «Значит ли это, что экологическая ситуация в стране ухудшилась? Нет. Это яркие показатели того, что Росприроднадзор взялся за нарушителей законодательства основательно и стал работать более открыто, публично, решительно, я бы даже сказал. Практически ежедневно поступали сообщения из разных уголков страны о взыскании многомиллионных штрафов с предприятий и хозяйствующих субъектов», - отметил Андрей Нагибин.