Для инвесторов в Псковской области необходимо создавать лучшие условия — Вячеслав Федюнин

Специалисты Агентства инвестиционного развития Псковской области открыли цикл встреч, посвященных вопросам инвестиционной привлекательности. В ходе первого круглого стола с участием представителей пяти северных районов обсудили создание условий для инвесторов. Участие во встрече приняли уполномоченный по правам предпринимателей Псковской области Аркадий Мурылев, представители прокуратуры, федеральной налоговой службы, профильных ведомств и общественных организаций.

Власти района делают все возможное, чтобы инвесторов привлечь. Святослав Колинко, первый заместитель главы администрации Псковской области

«Привлечение инвесторов — актуальная тема для нашего района, - отметил во вступительном слове первый заместитель главы администрации Псковской области Святослав Колинко. По его словам, в Псковском районе зарегистрировано порядка полутора тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, и районные власти делают все возможное, чтобы эта цифра не уменьшалась.

«Словосочетание «инвестиционная привлекательность» вроде как все слышали, но не до конца понимают, что же оно означает», - сказал генеральный директор ГАУ ПО «Агентство инвестиционного развития Псковской области» Вячеслав Федюнин. - Мало заинтересовать инвестора, надо сделать так, чтобы он захотел локализовать свое производство на территории региона». В Псковской области инвесторов привлекают ее географическое положение, культурные и исторические особенности, а также ресурсы, в том числе земельные. Но и минусов достаточно: не хватает кадров, не всегда в наличии необходимая инфраструктура, инженерные и коммунальные сети.

Псковская область - регион хороших возможностей, но необходимо, чтобы для инвесторов создавались лучшие условия. Вячеслав Федюнин, генеральный директор ГАУ ПО «Агентство инвестиционного развития Псковской области»

«Псковская область - регион хороших возможностей, но необходимо, чтобы для инвесторов создавались лучшие условия, - сказал Вячеслав Федюнин. - Наша задача — создать такую почву, чтобы любое зерно, в нее брошенное, получило всход». Сейчас в Инвестиционной карте региона 130 инвестиционных площадок, привлекательных для инвестора, но не все они находятся в том состоянии готовности, которое требуется инвестору. Это то направление в котором предстоит работать. «Подбор инвестиционной площадки — один из ключевых вопросов, - отметил начальник отдела разработки и аналитики АИР ПО Павел Попов, рассказавший о возможностях работы Агентства с инвесторами. - Как не бывает двух одинаковых проектов, так и не нет двух одинаковых площадок. Чем больше муниципалитеты предоставляют по ним информации, тем лучше. Важно в этом вопросе избежать формального подхода».

Как не бывает двух одинаковых проектов, так и не нет двух одинаковых инвестиционных площадок. Павел Попов, начальник отдела разработки и аналитики АИР ПО