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Экономика / Инвестиции

Для инвесторов в Псковской области необходимо создавать лучшие условия — Вячеслав Федюнин

22 марта 2021 года, 17:06

Специалисты Агентства инвестиционного развития Псковской области открыли цикл встреч, посвященных вопросам инвестиционной привлекательности. В ходе первого круглого стола с участием представителей пяти северных районов обсудили создание условий для инвесторов.

Участие во встрече приняли уполномоченный по правам предпринимателей Псковской области Аркадий Мурылев, представители прокуратуры, федеральной налоговой службы, профильных ведомств и общественных организаций.

Власти района делают все возможное, чтобы инвесторов привлечь. 

Для инвесторов в Псковской области необходимо создавать лучшие условия — Вячеслав ФедюнинСвятослав Колинко, первый заместитель главы администрации Псковской области

«Привлечение инвесторов — актуальная тема для нашего района, - отметил во вступительном слове первый заместитель главы администрации Псковской области Святослав Колинко.

По его словам, в Псковском районе зарегистрировано порядка полутора тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, и районные власти делают все возможное, чтобы эта цифра не уменьшалась.

Для инвесторов в Псковской области необходимо создавать лучшие условия — Вячеслав Федюнин
Как привлечь инвесторов в регион обсудили в Пскове
Фото Арсения Тимашова

«Словосочетание «инвестиционная привлекательность» вроде как все слышали, но не до конца понимают, что же оно означает», - сказал генеральный директор ГАУ ПО «Агентство инвестиционного развития Псковской области» Вячеслав Федюнин. - Мало заинтересовать инвестора, надо сделать так, чтобы он захотел локализовать свое производство на территории региона».

В Псковской области инвесторов привлекают ее географическое положение, культурные и исторические особенности, а также ресурсы, в том числе земельные. Но и минусов достаточно: не хватает кадров, не всегда в наличии необходимая инфраструктура, инженерные и коммунальные сети.

Псковская область - регион хороших возможностей, но необходимо, чтобы для инвесторов создавались лучшие условия.

Для инвесторов в Псковской области необходимо создавать лучшие условия — Вячеслав ФедюнинВячеслав Федюнин, генеральный директор ГАУ ПО «Агентство инвестиционного развития Псковской области»

«Псковская область - регион хороших возможностей, но необходимо, чтобы для инвесторов создавались лучшие условия, - сказал Вячеслав Федюнин. - Наша задача — создать такую почву, чтобы любое зерно, в нее брошенное, получило всход».

Сейчас в Инвестиционной карте региона 130 инвестиционных площадок, привлекательных для инвестора, но не все они находятся в том состоянии готовности, которое требуется инвестору. Это то направление в котором предстоит работать.

«Подбор инвестиционной площадки — один из ключевых вопросов, - отметил начальник отдела разработки и аналитики АИР ПО Павел Попов, рассказавший о возможностях работы Агентства с инвесторами. - Как не бывает двух одинаковых проектов, так и не нет двух одинаковых площадок. Чем больше муниципалитеты предоставляют по ним информации, тем лучше. Важно в этом вопросе избежать формального подхода».

Как не бывает двух одинаковых проектов, так и не нет двух одинаковых инвестиционных площадок.

Для инвесторов в Псковской области необходимо создавать лучшие условия — Вячеслав ФедюнинПавел Попов, начальник отдела разработки и аналитики АИР ПО

С начала года с инвесторами состоялось около 15 встреч, по итогам которых кто-то принял решение остаться в регионе. С каждым Агентство инвестиционного развития работает в режиме одного окна — оказывает консультации, помогает в

выборе площадке, предлагает меры поддержки и сопровождает проект на всем протяжении его реализации.

Отметим, что всего в цикле встреч запланировано проведение пяти круглых столов, участие в них примут все районы Псковской области.

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