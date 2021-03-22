Стоимость «Котлеты с пюрешкой» в Пскове выросла на 7% по сравнению с декабрём 2020 года

Исследователи маркетингового агентства «Медиа-полюс» в ходе очередной волны общероссийского мониторинга цен под названием «Котлета с пюрешкой» выяснили, что средняя стоимость условного суточного рациона псковича выросла на 7% по сравнению с декабрём 2020 года.

Предполагается, что стандартный суточный рацион россиянина состоит из 31 продукта. На завтрак предусмотрены овсяная каша на молоке с яблоком, бутерброд с маслом и сыром, кофе с молоком и половинка апельсина, на обед – салат из свежих овощей, борщ, котлета из свиного фарша с картофельным пюре, чай, хлеб, на ужин – салат «Оливье», поджарка из курицы с макаронами, чай и хлеб.

Мониторинг цен прошел во всех регионах-участниках в один и тот же день, в одно и то же время. В Пскове исследователи посетили пять магазинов: «Магнит», «Пятерочку», «Ленту», «Империал» и «Дикси».

По итогам средняя цена условного суточного рациона на одного человека составила 361,68 рублей. Это на 23,71 рубля дороже, чем было в декабре прошлого года (337,97 рублей).

Cтоимость самого дешёвого варианта «пюрешки» ровняется 317,66 рублям, а самого дорогого - 424,09 рублям. Набор продуктов в самых дешёвых фасовках для приготовления «пюрешки» в марте будет стоить 2 703,49 рублей, что на 2,1% дороже, чем в декабре.

При этом расход на «пюрешку» в марте составил 28,1% (в декабре этот показатель составлял 26,3%) от средней номинальной зарплаты псковича или 88,5% от прожиточного минимума (было 82,7%).