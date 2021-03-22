Стоимость «Котлеты с пюрешкой» в Пскове выросла на 7% по сравнению с декабрём 2020 года

Исследователи маркетингового агентства «Медиа-полюс» в ходе очередной волны общероссийского мониторинга цен под названием «Котлета с пюрешкой» выяснили, что средняя стоимость условного суточного рациона псковича выросла на 7% по сравнению с декабрём 2020 года.
Предполагается, что стандартный суточный рацион россиянина состоит из 31 продукта. На завтрак предусмотрены овсяная каша на молоке с яблоком, бутерброд с маслом и сыром, кофе с молоком и половинка апельсина, на обед – салат из свежих овощей, борщ, котлета из свиного фарша с картофельным пюре, чай, хлеб, на ужин – салат «Оливье», поджарка из курицы с макаронами, чай и хлеб.
Мониторинг цен прошел во всех регионах-участниках в один и тот же день, в одно и то же время. В Пскове исследователи посетили пять магазинов: «Магнит», «Пятерочку», «Ленту», «Империал» и «Дикси».
По итогам средняя цена условного суточного рациона на одного человека составила 361,68 рублей. Это на 23,71 рубля дороже, чем было в декабре прошлого года (337,97 рублей).
Cтоимость самого дешёвого варианта «пюрешки» ровняется 317,66 рублям, а самого дорогого - 424,09 рублям. Набор продуктов в самых дешёвых фасовках для приготовления «пюрешки» в марте будет стоить 2 703,49 рублей, что на 2,1% дороже, чем в декабре.
При этом расход на «пюрешку» в марте составил 28,1% (в декабре этот показатель составлял 26,3%) от средней номинальной зарплаты псковича или 88,5% от прожиточного минимума (было 82,7%).
В Великом Новгороде стоимость «пюрешки» выросла на 11,6% и составила 317,61 рублей. Петербуржцам такой рацион обходится примерно во столько же – 317,27 рублей.
Самая дешёвая «пюрешка» в марте оказалась в Ульяновске - 279,75 рублей, самая дорогая - в Якутске (504,13 рубля). В Москве стоимость суточного рациона выросла на 8,1% и теперь составляет 370,37 руб.
Кроме того, исследователям удалось сравнить цены в Италии и Белоруссии. Так, стоимость «пюрешки» в итальянском городе Франквилла-Фонтана в марте составила 7,99 Евро или 669,88 рублей. В Минске «Котлета с пюрешкой» стоит 368,76 рублей. Однако, цена рациона превышает размер прожиточного минимума на 27,3%.
Следующая волна исследований намечена на июнь. Автор проекта Фёдор Мезенцев планирует расширить географию проекта и привлечь новые города.
Впервые исследования проводились в начале апреля 2020 года.