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Происшествия / Преступление

Женщина с ножом ограбила пенсионера в Великих Луках

22 марта 2021 года, 16:11

В Великих Луках безработная 37-летняя женщина ограбила 92-летнего пенсионера, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Преступление было совершено вечером 20 марта. Женщина пришла домой к пенсионеру на Нелидовском проезде. Она попросила денег в долг — ранее женщина уже занимала у этого мужчины. Получив отказ, она схватила кухонный нож и стала угрожать хозяину квартиры. А затем похитила более 200 тысяч рублей и мобильный телефон.

Пенсионер обратился в полицию. Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки в ходе оперативно-розыскных мероприятий и установили подозреваемую в совершении преступления. Она дала признательные показания.

Проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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