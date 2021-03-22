Женщина с ножом ограбила пенсионера в Великих Луках

В Великих Луках безработная 37-летняя женщина ограбила 92-летнего пенсионера, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Преступление было совершено вечером 20 марта. Женщина пришла домой к пенсионеру на Нелидовском проезде. Она попросила денег в долг — ранее женщина уже занимала у этого мужчины. Получив отказ, она схватила кухонный нож и стала угрожать хозяину квартиры. А затем похитила более 200 тысяч рублей и мобильный телефон.

Пенсионер обратился в полицию. Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки в ходе оперативно-розыскных мероприятий и установили подозреваемую в совершении преступления. Она дала признательные показания.

Проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.