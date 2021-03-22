Псковские фермеры просят Мишустина продлить программу по техническому перевооружению

Псковские фермеры планируют обратиться к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой продлить программу по техническому перевооружению, сообщает «АиФ-Псков».

Программа действовала в прошлом году: государство компенсировало сельхозпроизводителям 40% стоимости техники.

Как отмечает председатель совета Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов Псковской области «Псковский фермер» Юлия Рощина, проведенный в конце 2020 года опрос членов ассоциации на тему востребованности сельскохозяйственной техники показал, что «редко кому не нужен новый трактор». Среднее хозяйство хотело бы иметь в своем распоряжении от 3 до 5 тракторов. В связи с этим псковские фермеры просят продлить действовавшую в прошлом году программу по техническому перевооружению. Псковичи уже написали соответствующее обращение в Минсельхоз РФ, но получили ответ, что работа программы продлена не будет. Поэтому было принято решение обратиться с этим вопросом к председателю правительства РФ.

Отметим, что на сегодня фермерская продукция составляет очень незначительную долю того оборота, который дает АПК региона. Однако, по словам Юлии Рощиной, увеличение объемов производства невозможно голыми руками. «Без наличия новой техники невозможно совершить прорыв. Цены на технику неподъемные, большинство хозяйств не может позволить себе такие покупки», - отметила она.

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