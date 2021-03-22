Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Экономика

Псковские фермеры просят Мишустина продлить программу по техническому перевооружению

22 марта 2021 года, 16:03

Псковские фермеры планируют обратиться к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой продлить программу по техническому перевооружению, сообщает «АиФ-Псков».

Программа действовала в прошлом году: государство компенсировало сельхозпроизводителям 40% стоимости техники.

Как отмечает председатель совета Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов Псковской области «Псковский фермер» Юлия Рощина, проведенный в конце 2020 года опрос членов ассоциации на тему востребованности сельскохозяйственной техники показал, что «редко кому не нужен новый трактор». Среднее хозяйство хотело бы иметь в своем распоряжении от 3 до 5 тракторов. В связи с этим псковские фермеры просят продлить действовавшую в прошлом году программу по техническому перевооружению. Псковичи уже написали соответствующее обращение в Минсельхоз РФ, но получили ответ, что работа программы продлена не будет. Поэтому было принято решение обратиться с этим вопросом к председателю правительства РФ.

Отметим, что на сегодня фермерская продукция составляет очень незначительную долю того оборота, который дает АПК региона. Однако, по словам Юлии Рощиной, увеличение объемов производства невозможно голыми руками. «Без наличия новой техники невозможно совершить прорыв. Цены на технику неподъемные, большинство хозяйств не может позволить себе такие покупки», - отметила она.

С какими еще проблемами фермеры планируют обращаться за поддержкой к федеральным и региональным властям, читайте на сайте «АиФ-Псков»>>>

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Псковскую область поступило 1 200 доз вакцины от коронавируса
Бюджетникам Псковской области будет доступна ипотека под 3,99%
Либ и Александрова получили звание «Заслуженный деятель искусств Псковской области»
По итогам зимы Псковская область оказалась на 55 месте экологического рейтинга
Для инвесторов в Псковской области необходимо создавать лучшие условия — Вячеслав Федюнин
Стоимость «Котлеты с пюрешкой» в Пскове выросла на 7% по сравнению с декабрём 2020 года
Женщина с ножом ограбила пенсионера в Великих Луках
С 26 мая псковичи смогут добраться до Евпатории на поезде и без пересадок
Суд отменил регистрацию Назира Тангатова в качестве кандидата на пост главы Порховского района

Комментарии

Авторизация
No comments
«Запасаемся терпением и водой»

Экономика / ЖКХ
19 марта 18:10

«Запасаемся терпением и водой»

Когда и почему Горводоканал прекратит подачу воды в Пскове
Погода в поле

Экономика
5 марта 16:06

Погода в поле

Сельхозпроизводители Псковской области ждут устойчивой температуры и господдержки
«Это ваша безопасность!»

Экономика
4 марта 10:30

«Это ваша безопасность!»

Газовики провели рейд по адресам псковичей, не заключивших договоры на техобслуживание внутриквартирного газового оборудования