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Транспорт

С 26 мая псковичи смогут добраться до Евпатории на поезде и без пересадок

22 марта 2021 года, 15:45

С 26 мая псковичи смогут добраться до Евпатории на поезде и без пересадок, сообщили «Псковской правде» в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Для жителей Псковской области будут предусмотрены два беспересадочных вагона, которые будут отправляться из Пскова и прикрепляться к поезду «Санкт-Петербург - Евпатория» на станции Чудово. Время в пути от Пскова до Евпатории – 48 часов 25 минут.

О включении двух беспересадочных вагонов, следующих по маршруту «Псков – Великий Новгород – Чудово – Евпатория», в 2020 году договорились министерство транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области и компания «Гранд Сервис Экспресс». 

В настоящее время железнодорожная компания начала продажу билетов на поезда, следующие из Санкт-Петербурга в Крым. 

Подробную информацию можно узнать на официальном сайте grandtrain.ru или в контактном центре «Гранд Сервис Экспресс» по номеру 8 (800) 775 54 53.

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