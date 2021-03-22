С 26 мая псковичи смогут добраться до Евпатории на поезде и без пересадок, сообщили «Псковской правде» в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Для жителей Псковской области будут предусмотрены два беспересадочных вагона, которые будут отправляться из Пскова и прикрепляться к поезду «Санкт-Петербург - Евпатория» на станции Чудово. Время в пути от Пскова до Евпатории – 48 часов 25 минут.

О включении двух беспересадочных вагонов, следующих по маршруту «Псков – Великий Новгород – Чудово – Евпатория», в 2020 году договорились министерство транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области и компания «Гранд Сервис Экспресс».

В настоящее время железнодорожная компания начала продажу билетов на поезда, следующие из Санкт-Петербурга в Крым.

Подробную информацию можно узнать на официальном сайте grandtrain.ru или в контактном центре «Гранд Сервис Экспресс» по номеру 8 (800) 775 54 53.