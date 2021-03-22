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Происшествия / Правосудие

Суд отменил регистрацию Назира Тангатова в качестве кандидата на пост главы Порховского района

22 марта 2021 года, 15:02

Порховский районный суд отменил регистрацию Назира Тангатова в качестве кандидата на пост главы муниципалитета, сообщили «Псковской правде» в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Суд рассмотрел административное исковое заявление об оспаривании решения Территориальной избирательной комиссии Порховского района, которое подал другой кандидат,  председатель Псковского регионального отделения «Партии Роста» Игорь Романов. По итогу регистрация Назира Тангатова кандидатом на должность главы муниципального образования «Порховский района» признана незаконной и отмена, поскольку выдвижение Политсоветом нарушает Федеральный закон № 95-ФЗ «О политических партиях».

Решение не вступило в законную силу.

Назир Тангатов был зарегистрирован на выборы от партии добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными. 

В настоящее время остается шесть претендентов на должность: Игорь Иванов от «Справедливой России», Игорь Романов от «Партии Роста», Юрий Семенов от «Единой России», Александр Сергеев от КПРФ, Антон Андреев от ЛДПР и самовыдвиженец Алексей Филиппов. 

Выборы главы Порховского района назначены на 11 апреля. Они проводятся досрочно в связи со смертью занимавшего этот пост Виктора Степанова.

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