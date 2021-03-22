До 10 градусов тепла ожидается в Псковской области к концу недели

В Псковской области к концу текущей недели — началу следующей прогнозируется потепление до 10 градусов. Об этом «Псковской правде» сообщила начальник Псковского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещедимова.

По её словам, в ближайшие две ночи ещё прогнозируются отрицательные температуры, затем будет около ноля. Дневные же температуры будут уже положительными.

Интенсивных снегопадов больше не ожидается. В Псковской области последний наблюдался в минувшие выходные, 20 и 21 марта, когда выпало от 13 до 20 сантиметров снега.