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Общество / Экология

Порядка 20 сантиметров снега выпало в Псковской области за выходные

22 марта 2021 года, 13:15

В Псковской области в минувшие выходные дни выпало 7-10 миллиметров осадков. Таким образом снежный покров увеличился на 13-20 сантиметров. Об этом «Псковской правде» сообщила начальник Псковского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещедимова.

Порядка 20 сантиметров снега выпало в Псковской области за выходные

Она отметила, что наиболее интенсивные осадки наблюдались в центральных и западных районах региона: в Пскове, Пушкинских Горах, Стругах Красных.

По словам Талы Нещадимовой, выпавший снег превысил декадную норму осадков.

«Это был заключительный залп», - сказала она и пояснила, что снег ещё может пойти, но уже не такой интенсивности.

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