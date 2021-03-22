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Общество / Здоровье

В 6,2 раза сократилась заболеваемость коронавирусом в Псковской области

22 марта 2021 года, 12:50

В Псковской области за последние два с половиной месяца заболеваемость коронавирусом снизилась в 6,1 раза. Об этом сообщил главный санитарный врач региона Александр Нестерук в эфире ПАИ-live 22 марта.

«У нас происходит дальнейшее снижение заболеваемости, последняя неделя была рекордно низкая за последние два с половиной месяца», - отметил руководитель регионального Роспотребнадзора. По его словам, на третьей неделе декабря заразились более 2 тыс. 800 человек, на минувшей неделе, с 15 по 22 марта, - 466, то есть в сутки выявляется порядка 66 случаев.

При этом Александр Нестерук обратил внимание, что на фоне других регионов страны в Псковской области сохраняется достаточно сложная ситуация. Так, 20 марта региона оказался на четвёртом месте в стране по заболеваемости, хотя за сутки были выявлены только 69 заражённых.

«По уровню заболеваемости в пересчете на 100 тысяч населения, ну и в целом, если мы возьмем не дневную заболеваемость, а заболеваемость с начала эпидемии, то мы занимаем 10 место по России из 85 регионов», - сказал гость эфира.  

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Комментарии

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Бабулечка
13:13 22.03.2021

А первое место по какому заболеванию занимает Псковская область? Ой, у нас один ковид...

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