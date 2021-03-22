В Пскове обсудили формирование экологической программы региона

Круглый стол «Этапы формирования экологической программы региона» прошел в Пскове 20 марта. Участие в нем приняли представители областных и городских властей, комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области, Российского экологического движения, общественности.

Псковская область считается одним из экологически чистых регионов, но влияние антропогенных и технологических факторов воздействия на окружающую среду с каждым годом возрастает. Что можно предпринять, чтобы защитить природу региона от негативных воздействий, обсуждали участники круглого стола. В качестве главного спикера выступил руководитель проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» (Росприроднадзор) Александр Власов. Этот проект реализуется на территории ряда регионов уже более двух лет. Его финансирование составляет порядка 495 млн рублей. Благодаря достигнутым результатам, президентом России было принято решение продлить его действие до 2030 года.

На Псковской земле я впервые, но могу отметить что даже сегодняшняя погода говорит о том, что регион находится в экологически чистом месте.

Александр Власов, руководитель проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух»

Одной из целей проекта, по словам Александра Власова, является снижение практически в 2 раза уровня опасных веществ, содержащихся в атмосфере городов и влияющих на здоровье человека. Главным из запланированных мероприятий в связи с этой задачей является мониторинг качества атмосферного воздуха. Руководитель проекта поделился с псковичами практикой выдачи комплексных экологических разрешений, сложившейся в России, рассказал, какая работа проводится для достижения поставленных целей. «Стремление улучшить качество воздуха, оборачивается дополнительной нагрузкой на бизнес, но предприниматели всегда могут воспользоваться программами поддержки, в том числе льготным кредитованием» - отметил он. Кроме того, Александр Власов обратил внимание, что в 2021 году запланировано проведение Национальной премии «Чистый воздух». В рамках премии эксперты смогут поделиться своими достижениями, передовыми технологиями, расскажут об успешных практиках в решении поставленных задач. По мнению члена Экспертного совета Российского экологического движения (РЭД), члена Московского регионального отделения «Деловой России», заместителя генерального директора по корпоративным коммуникациям АО «ГК «Титан» Алины Рыбиной, Псков имеет все шансы на победу в национальной премии в области экологии «Чистый воздух».

В экологической и экономической повестке мы хотели бы участвовать. Алина Рыбина, заместитель генерального директора по корпоративным коммуникациям АО «ГК «Титан»

«Такой экорейтинг - это возможность повысить туристическую привлекательность, продолжить развитие экологического туризма», - отметила она и пригласила муниципалитет к участию в премии. По ее словам, компания «Титан-Полимер», строительство которого ведется в ОЭЗ «Моглино», планирует развивать экологическую привлекательность региона, чтобы она оставалась его преимуществом. Готовность стать примером экологически ориентированного предприятия в Псковской области выразило руководство ООО «Титан-Полимер».

Это огромный потенциал для развития экономики Псковской области и сохранения экологического равновесия. Я считаю, что наш завод должен стать примером эколого-ориентированного предприятия.

Герман Петрушко, генеральный директор ООО «Титан-Полимер»