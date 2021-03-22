«Избы-о-двух-ногах» изобразил на реке Великой в Пскове петербургский художник Вадим Соловьев

Художник рассказал, что в Пскове побывал неделю назад. «Помимо популярных туристических точек мне, конечно, было очень интересно взглянуть на знаменитые псковские Избы-о-двух-ногах. На сколько я знаю — это чуть ли не единственные образцы древней гравитационно-кинетической архитектуры, сохранившиеся до наших дней. Безусловно, сохранилось не всё. Исследователи пишут, что количество жилых модулей Избы могло доходить до 30 единиц. Да и способность к передвижению псковские Избы уже давно потеряли. Но, тем не менее, это зрелище дорогого стоит. (Хоть и не сильно дороже билета во Псков, конечно). Правда я не очень понял, что за тросы или провода прицепили к этим памятникам. Если кто-то знает — напишите плиз!» - таким текстом сопроводил Вадим Соловьев свою новую работу.

Ранее он уже добавлял огромного ящера на Дворцовую площадь, великана-осьминога - на Петроградскую сторону, ворону — на «Газпром-Арену».