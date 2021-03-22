15 лет тюрьмы грозит жителю Локнянского района за доведение жены до самоубийства

До 15 лет лишения свободы грозит жителю Локнянского района за доведения жены до самоубийства. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 2 статьи 110 УК РФ (доведение до самоубийства беременной женщины), пунктами «а», «в», «г» части 2 статьи 117 УК РФ (истязание несовершеннолетних, беременной женщины), статьёй 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетними). Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Как установило следствие, мужчина издевался над женой из-за беспочвенной ревности на протяжении нескольких лет- с 2015 по 2019 годы. Он оскорблял и избивал женщину и в присутствии знакомых, и в присутствии детей, даже в период её беременности.

Обвиняемый бил жену руками, ногами, металлической кочергой, отверткой, ножом, душил и кусал её, а ночами неоднократно заставлял рыть могилу в лесу и на кладбище. При этом под угрозой расправы он запрещал супруге мыться, использовать косметику, общаться со знакомыми.

Мужчина во время распития алкоголя с родственниками и знакомыми заставлял жену изображать собаку - залезать под стол и лаять.

Дети также подвергались избиению со стороны отца. Также он мог на несколько дней увезти жену из дома, а детей оставить одних без необходимого запаса еды.

Женщина несколько раз обращалась в полицию, но потом забирала заявление, рассчитывая на исправление супруга.

После очередного избиения женщина совершила суицид.

В настоящее время дело с утверждённым заместителем прокурора Псковской области обвинительным заключением передано в Бежаницкий районный суд.