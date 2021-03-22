Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия / Правосудие

15 лет тюрьмы грозит жителю Локнянского района за доведение жены до самоубийства

22 марта 2021 года, 11:09

До 15 лет лишения свободы грозит жителю Локнянского района за доведения жены до самоубийства. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 2 статьи 110 УК РФ (доведение до самоубийства беременной женщины), пунктами «а», «в», «г» части 2 статьи 117 УК РФ (истязание несовершеннолетних, беременной женщины), статьёй 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетними). Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Как установило следствие, мужчина издевался над женой из-за беспочвенной ревности на протяжении нескольких лет- с 2015 по 2019 годы. Он оскорблял и избивал женщину и в присутствии знакомых, и в присутствии детей, даже в период её беременности.

Обвиняемый бил жену руками, ногами, металлической кочергой, отверткой, ножом, душил и кусал её, а ночами неоднократно заставлял рыть могилу в лесу и на кладбище. При этом под угрозой расправы он запрещал супруге мыться, использовать косметику, общаться со знакомыми.

Мужчина во время распития алкоголя с родственниками и знакомыми заставлял жену изображать собаку - залезать под стол и лаять.

Дети также подвергались избиению со стороны отца. Также он мог на несколько дней увезти жену из дома, а детей оставить одних без необходимого запаса еды.

Женщина несколько раз обращалась в полицию, но потом забирала заявление, рассчитывая на исправление супруга.

После очередного избиения женщина совершила суицид.

В настоящее время дело с утверждённым заместителем прокурора Псковской области обвинительным заключением передано в Бежаницкий районный суд.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

До 10 градусов тепла ожидается в Псковской области к концу недели
Порядка 20 сантиметров снега выпало в Псковской области за выходные
В 6,2 раза сократилась заболеваемость коронавирусом в Псковской области
В Пскове обсудили формирование экологической программы региона
«Избы-о-двух-ногах» изобразил на реке Великой в Пскове петербургский художник Вадим Соловьев
32 нетрезвых водителя задержали за неделею на псковских дорогах
В Псковской области COVID-19 диагностировали еще у 68 человек
Почти 16 тысяч жителей Псковской области прошли вакцинацию от СOVID-19
Из-за снегопада дорожные службы в Пскове работают в усиленном режиме

Комментарии

Авторизация
No comments
От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

Происшествия / Правосудие
12 марта 09:18

От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

В Стругах Красных удалось раскрыть дистанционное мошенничество, связавшее жертву из Петербурга и преступника из Калининграда
Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Происшествия / Преступление
4 марта 10:55

Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Сигареты в деревянных досках и щепках, книга с автографом Булгакова, золото, деньги и «Айфоны»
Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

Происшествия
21 февраля 13:09

Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

В интернете появилось шокирующее видео с урока в Лавровской гимназии Печорского района