В Псковской области COVID-19 диагностировали еще у 68 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

В Пскове (всего 12 тыс. 153) выявили 25 ковидбольных. Девять человек заразились в Островском районе (всего 1 тыс. 733). По пять инфицированных добавилось в Великих Луках (всего 5 тыс. 854) и Псковском районе (всего 2 тыс. 802), по три - в Невельском (всего 1 тыс. 337) и Печорском (всего 644) районах, по два – в Порховском (всего 1 тыс. 92), Себежском (всего 532), Гдовском (всего 461), Пустошкинском (всего 297) и Локнянском (всего 235). Всего по одному новому пациенту с COVID-19 зафиксировали в Опочецком (всего 878), Великолукском (всего 768), Палкинском (всего 362), Стругокрасненском (всего 339), Дновском (всего 298), Пыталовском (всего 271), Красногородском (всего 195) и Усвятском (всего 141) районах.

Всего с начала пандемии подтвердились 33 тыс. 750 случаев коронавируса. При этом полностью излечились от этого заболевания 22 тыс. 783 человека. В частности, 21 марта из псковских медучреждений выписали после коронавируса 24 пациента. Умерли - 214 человек.

«Новых очагов не выявлено. Только одна вспышка заболевания остаётся под контролем Роспотребнадзора», - отметил глава региона.

Также он сообщил, что почти 16 тыс. жителей Псковской области полностью прошли вакцинацию от коронавируса.