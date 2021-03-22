Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

В Псковской области COVID-19 диагностировали еще у 68 человек

22 марта 2021 года, 09:59

В Псковской области COVID-19 диагностировали еще у 68 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

В Псковской области COVID-19 диагностировали еще у 68 человек

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

В Пскове (всего 12 тыс. 153) выявили 25 ковидбольных. Девять человек заразились в Островском районе (всего 1 тыс. 733). По пять инфицированных добавилось в Великих Луках (всего 5 тыс. 854) и Псковском районе (всего 2 тыс. 802), по три - в Невельском (всего 1 тыс. 337) и Печорском (всего 644) районах, по два – в Порховском (всего 1 тыс. 92), Себежском (всего 532), Гдовском (всего 461), Пустошкинском (всего 297) и Локнянском (всего 235). Всего по одному новому пациенту с COVID-19 зафиксировали в Опочецком (всего 878), Великолукском (всего 768), Палкинском (всего 362), Стругокрасненском (всего 339), Дновском (всего 298), Пыталовском (всего 271), Красногородском (всего 195) и Усвятском (всего 141) районах.

Всего с начала пандемии подтвердились 33 тыс. 750 случаев коронавируса. При этом полностью излечились от этого заболевания 22 тыс. 783 человека. В частности, 21 марта из псковских медучреждений выписали после коронавируса 24 пациента. Умерли - 214 человек.

«Новых очагов не выявлено. Только одна вспышка заболевания остаётся под контролем Роспотребнадзора», - отметил глава региона.

Также он сообщил, что почти 16 тыс. жителей Псковской области полностью прошли вакцинацию от коронавируса. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

До 10 градусов тепла ожидается в Псковской области к концу недели
Порядка 20 сантиметров снега выпало в Псковской области за выходные
В 6,2 раза сократилась заболеваемость коронавирусом в Псковской области
В Пскове обсудили формирование экологической программы региона
«Избы-о-двух-ногах» изобразил на реке Великой в Пскове петербургский художник Вадим Соловьев
32 нетрезвых водителя задержали за неделею на псковских дорогах
15 лет тюрьмы грозит жителю Локнянского района за доведение жены до самоубийства
Почти 16 тысяч жителей Псковской области прошли вакцинацию от СOVID-19
Из-за снегопада дорожные службы в Пскове работают в усиленном режиме

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Дотянуться до звезд

Общество
18 марта 17:00

Дотянуться до звезд

«Юный техник» предлагает альтернативу скучным школьным предметам
Место счастья

Общество / Знай наших!
18 марта 11:41

Место счастья

Как Крым навсегда изменил судьбу псковички

Нарисовать впечатления

Общество
17 марта 10:11

Нарисовать впечатления

Автор путеводителя-комикса по Пскову снова побывала в нашем регионе