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Общество / Здоровье

Почти 16 тысяч жителей Псковской области прошли вакцинацию от СOVID-19

22 марта 2021 года, 09:31

Почти 16 тысяч жителей Псковской области полностью прошли вакцинацию от СOVID-19, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте. Они получили оба компонента вакцины.

Как отметил глава региона ранее, на сегодняшний день процент привитого населения составляет порядка 9% от плана. Однако, уже к осени планируется вакцинировать 60%  взрослых жителей Псковской области. Этот показатель не включает переболевших.

Также Михаил Ведерников заявил, что запасы вакцины практически полностью использованы, но на днях поступит новая партия. Желающим привиться он рекомендовал записываться в лист ожидания. Это можно сделать по единому номеру 122, по номерам телефонов колл-центров, через портал «Госуслуги» или в регистратуре поликлинических отделений.

Всего в Псковской области работают более 30 пунктов вакцинации в медицинских учреждения и кабинет в торговом центре «Империал» в Пскове. 

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