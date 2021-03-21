Из-за снегопада дорожные службы в Пскове работают в усиленном режиме

Уборкой Пскова занимаются 10 бригад дорожных рабочих: 3 бригады работают в центре и 7 - на Запсковье и Завеличье. Как уточняет региональный комитет по транспорту, рабочие вычищают от снега дороги, тротуары, пешеходные переходы, посадочные площадки на остановках, заездные карманы.

Из техники для очистки центра задействованы 3 комбинированных дорожных машины, 2 мини-погрузчика, трактор МТЗ, 1 погрузчик и 1 грейдер. На остальной территориии города снег убирают 7 комбинированных дорожных машин, 6 тракторов МТЗ, 2 мини-погрузчика, 3 грейдера и 1 погрузчик.

С ночи в Пскове выпало порядка 40 см снега.