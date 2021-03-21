Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия / Преступление

Росгвардейцы задержали не заплатившего за топливо псковича

21 марта 2021 года, 15:46

Росгвардейцы задержали псковича, который заправил свой автомобиль топливом и попытался уехать, не заплатив. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

21 марта в 5:58 наряду группы задержания поступила информация о сработавшей кнопке тревожной сигнализации. Сообщение поступило с автозаправочной станции, которая располагается на Рижском проспекте.

Сотрудники Росгвардии, находившиеся на маршруте патрулирования, прибыли по указанному адресу и установили, что один из водителей заправил свой автомобиль и попытался скрыться, не расплатившись.

В результате они задержали 42-летнего мужчину. Нарушитель был передан в территориальный отдел полиции.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Из-за снегопада дорожные службы в Пскове работают в усиленном режиме
Псковский губернатор: на улицах Пскова стало значительно чище
Налипание мокрого снега на провода ожидается в Псковской области во второй половине дня
Александр Котов поздравил псковских работников сферы ЖКХ и бытового обслуживания с профессиональным праздником
69 новых случаев COVID-19 выявили в Псковской области за сутки
Михаил Ведерников: от работников бытового обслуживания и ЖКХ зависит комфортная и благополучная жизнь людей в регионе
Сильный снег ожидается в Псковской области 21 марта
Пассажиры субботнего рейса отправятся по маршруту Псков-Сочи резервным бортом
В Мелетово планируются работы по сохранению фресок церкви Успения Богородицы

Комментарии

Авторизация
No comments
От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

Происшествия / Правосудие
12 марта 09:18

От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

В Стругах Красных удалось раскрыть дистанционное мошенничество, связавшее жертву из Петербурга и преступника из Калининграда
Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Происшествия / Преступление
4 марта 10:55

Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Сигареты в деревянных досках и щепках, книга с автографом Булгакова, золото, деньги и «Айфоны»
Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

Происшествия
21 февраля 13:09

Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

В интернете появилось шокирующее видео с урока в Лавровской гимназии Печорского района