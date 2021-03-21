Росгвардейцы задержали не заплатившего за топливо псковича

Росгвардейцы задержали псковича, который заправил свой автомобиль топливом и попытался уехать, не заплатив. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

21 марта в 5:58 наряду группы задержания поступила информация о сработавшей кнопке тревожной сигнализации. Сообщение поступило с автозаправочной станции, которая располагается на Рижском проспекте.

Сотрудники Росгвардии, находившиеся на маршруте патрулирования, прибыли по указанному адресу и установили, что один из водителей заправил свой автомобиль и попытался скрыться, не расплатившись.

В результате они задержали 42-летнего мужчину. Нарушитель был передан в территориальный отдел полиции.